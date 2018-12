Dureghello | festa luci per consolidare presenza ebrei a Roma

romadailynews

(Di giovedì 6 dicembre 2018)– L’accensione della quinta candela delladi Hanukkah, questa sera all’Ospedale ebraico dell’Isola Tiberina, “sara’ un’occasione per ricordare non soltanto ladella vittoria del popolo ebraico contro i greci che volevano conquistare e distruggere l’identita’ e la cultura, ma anche peri 22 secoli di permanenza degli”. Lo dice la presidente della Comunita’ ebraicana, Ruth, in un’intervista.Ladelledi questa sera, spiega, “valorizza una cultura che e’ parte della tradizione deglie deglini soprattutto. I primi che arrivarono a- racconta- erano soldati Maccabei che vennero a chiedere aiuto al Senatono”.“Sara’ dunque un’occasione per ritrovarsi nelle proprie radici- ...