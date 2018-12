Droga | latitante da 20 anni arrestato nell' Agrigentino | era ricercato in Germania

agi

: Latitante si nascondeva a Forlì, 35enne trovato con droga e.. - news_forlicesen : Latitante si nascondeva a Forlì, 35enne trovato con droga e.. - news_forlicesen : Latitante si nascondeva a Forlì, 35enne trovato con droga e.. - Domenic89215160 : Latitante si nascondeva a Forlì, 35enne trovato con droga e soldi -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Un uomoda oltre vent’perè stato localizzato e catturato dai Carabinieri nel centro di Palma di Montechiaro (Agrigento). Gaspare Calafato, 44 enne, residente a Paliano (Frosino) ma nativo di Agrigento, eradall'agosto del 1998, quando l’autorità giudiziaria tedesca aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di cattura per reati in materia di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. I primi indizi della sua presenza sul territorio, i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro li avevano avuti recentemente, quando erano stati notati dei movimenti sospetti di alcuni suoi conoscenti. Numerosi servizi di osservazione hanno confermato la traccia e così militari in borghese hanno iniziato a pedinare un’auto con a bordo una persona, fortemente somigliante al. Poi la decisione di far ...