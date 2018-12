Doppio colpo per Italica Sport Nuoto e pallanuoto protagoniste nel weekend

Gazzetta Milan - possibile il Doppio colpo Ibrahimovic-Fabregas : Sullo sfondo resta Stefano Sensi del Sassuolo come potenziale piano B oppure, come sottolinea parallelamente il Corriere dello Sport , Denis Suarez rilanciato nelle ultime ore proprio dalla Spagna. ...

Calciomercato Juventus - Paratici lavora al Doppio colpo De Ligt-De Jong (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per le prossime sessioni di Calciomercato. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte, per cercare di vincere la Champions League, il grande obiettivo che la Juventus insegue da oltre vent'anni (l'ultima vittoria risale al 1996, quando la squadra allenata da Marcello Lippi batté in finale l'Ajax di Van Gaal e Litmanen). Andrea Agnelli e Paratici ...

Gratta e vinci - Doppio colpo da 200mila euro : è caccia ai fortunati : La fortuna ha fatto tappa nel Lazio e in Sicilia, a Rieti e Catania, dove sono state realizzate due vincite da 200 mila euro...

Champions - la Juve cerca il colpo Doppio : "Prendiamoci vittoria e ottavi" : Stasera allo Stadium contro il Manchester United Allegri sceglie Dybala con Ronaldo: 'CR7 segnerà' La grande notte va a braccetto con la grande opportunità., Ri,battere il Manchester United non vale ...

Calciomercato - Inter scatenata : blitz per un colpo da 35 milioni e clamoroso Doppio “scippo” alla Roma [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

De Jong e De Ligt : 'Via - ma insieme'. Juve - il Doppio colpo è possibile? : doppio colpo in Olanda, doppio colpo ad Amsterdam. No, non si tratta del titolo di un giornale di cronaca inerente al racconto di una rapina, bensì dell'interessamento della Juventus per arrivare a due giovani stelle dell'Ajax. Parliamo di Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, i talenti del futuro , ...

Ladri acrobati : Doppio colpo in via Resia : BOLZANO . Martedì sera , 16 ottobre, , i "Ladri acrobati" sono entrati in azione all'imbrunire, probabilmente tra le 17.30 e le 20, nella palazzina al civico 101 di via Resia. Probabilmente perché, ...

L'Italia riemersa che ora va caccia del colpo Doppio : CHORZOW - Proprio accanto allo stadio Slaski di Chorzow, teatro della prima sospirata vittoria della Nazionale in una partita ufficiale dopo un anno da incubo, corre una cabinovia, la cui presenza può ...