Domani la CDU decide chi sostituirà Angela Merkel

Il tramonto della Merkel : al via Domani il congresso della Cdu : Spahn invece non si è allineato; migranti e austerità sono i suoi cavalli di battaglia, quest'ultimo rinsaldato negli anni da sottosegretario all'Economia quando il dicastero era nelle mani del falco ...

Germania : Domani al via congresso Cdu - venerdì elezione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve