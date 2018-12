Diritti Umani | Modena | tutti insieme per i 70anni della Dichiarazione

Gb - islamici denunciano comune per "violazione dei Diritti umani" : Un comune inglese è stato recentemente citato in giudizio dalla comunità islamica britannica per ' violazione dei diritti umani fondamentali'. Quest'ultima ha infatti deciso di sottoporre all'...

Siria protagonista dell'ultimo giorno di Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli : ... riprendendo i racconti dello scenario mediterraneo e di questo mondo globale che ha tradito la Dichiarazione Universale a 70 anni dalla sua nascita. Il Festival presenterà poi la giuria degli ...

Israele - software antiterrorismo usato per violare Diritti umani. Amnesty valuta battaglia legale : L’azienda israeliana Nso Group è nota per vendere i suoi software di sorveglianza a regimi che violano i diritti umani. Di sicuro il software “Pegasus” è stato usato dagli Emirati Arabi Uniti per spiare il difensore dei diritti umani Ahmed Mansoor, in carcere dal marzo 2017. C’è poi il sospetto che attivisti per i diritti umani in diversi altri Paesi, tra cui Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Ungheria, siano stati spiati grazie alle ...

Giornata Emergency per il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli : applausi per Gino Strada : Sulla situazione politica in Italia, Strada definisce la sinistra 'sparita' e affonda: 'C'è una deriva qualunquista, fatta di poche idee, di egoismo, di prevaricazione, del disinteresse verso le ...

Coordinamento Diritti Umani - evento : “Insieme per la Legalità. Incontro con Giovanni Impastato” : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa giuntoci alla nostra Redazione da parte del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti umani a proposito di una interessante iniziativa promossa in occasione dell’imminente celebrazione del 70° anniversario della Costituzione italiana. Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei ‘Diritti umani’: “Insieme per la Legalità. Incontro con Giovanni Impastato” Il ...

La Dichiarazione universale dei Diritti Umani compie 70 anni - 5500 palestinesi sono prigionieri : di Claudia De Martino* Il 10 dicembre prossimo ricorrerà il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani all’Onu: settant’anni in cui la protezione dei diritti umani è certamente avanzata nel mondo, anche se non parimenti a tutte le latitudini del globo. Molti dei conflitti aperti settant’anni fa sono ovviamente tramontati, mentre alcuni sopravvivono ancora, pur avendo cambiato completamente volto. Tra questi si annoverano ...

Diritti a testa alta : celebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani : ... "Il 10 dicembre di 70 anni fa veniva approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che indica nel rispetto degli uguali Diritti di ogni essere umano il fondamento di un mondo libero, ...

Bergamo celebra il 70esimo dei Diritti umani : "I Diritti umani non sono qualcosa di lontano, " spiega Marzia Marchesi, presidente del Coordinamento enti locali per la pace e del consiglio Comunale di Bergamo " ma hanno inizio nel mondo in cui ...

La Corte di Strasburgo per i Diritti Umani chiude il caso Berlusconi senza sentenza : PRIMAPRESS, - Strasburgo - C'era attesa per come si sarebbe pronunciata la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo sul caso dell'incandidabilità di Silvio Berlusconi a qualsiasi carica pubblica ...

La Corte europea dei Diritti Umani ha chiuso il caso del ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino - senza emettere una sentenza : La Corte europea dei diritti umani, riunita oggi in Camera di Consiglio a Strasburgo, ha chiuso il caso del ricorso di Silvio Berlusconi contro l’applicazione della legge Severino, senza emettere una sentenza. Berlusconi aveva fatto ricorso dopo che il 27

