Diga sul Menta | il M5S | La Regione tace in merito alla discarica di rifiuti

Maltempo - apocalisse sulle Alpi : la Diga di Comelico è irriconoscibile - gli alberi delle Dolomiti sono finiti sulle spiagge dell’Adriatico [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia provocando una ventina di vittime soltanto in questa settimana provocando danni gravissimi in tutto il Paese, imperversa ancora nel weekend e soprattutto al Centro/Sud per l’azione di un violento ciclone che comprometterà anche la giornata di Domenica. Intanto visitando la provincia di Belluno, una delle zone più colpite, il capo della protezione civile Angelo Borrelli si è trovato di fronte a ...

Maltempo - soccorsi 19 diportisti bloccati sulla Diga di Rapallo : Sono più di 7.000 gli interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale per il Maltempo delle ultime ore. Nella notte fra lunedì e martedì prestati soccorsi a 19 ...

Maltempo in Liguria - la furia dell’acqua si abbatte sulla Diga del porto di Rapallo. Il momento del crollo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all’ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni – alcune delle quali in ipotermia – sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal ...

Ravenna - cede Diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua : disperso : Stava ispezionando la diga-invaso all’altezza della frazione di San Bartolo, a Ravenna, quando parte della struttura ha ceduto a causa di una frana. Per questo un tecnico è precipitato nelle acque del fiume Ronco e ora è disperso. La ricerca è stata affidata ai sommozzatori dei vigili del Fuoco arrivati a bordo di un gommone e calatisi da una gru. L’uomo ha 50 anni ed era il sorvegliante dei fiumi della protezione civile ...

La SiDigas s'impone sul parquet del Ludwigsburg 96-77 : Cronaca Primo Quarto , 15-24, . Parte bene Avellino con Nichols. Crawford segna da tre ma Costello ribadisce da dentro l'area , 3-4, . La partita è vivace e, nonostante la buona difesa dei ...

Iraq - i militari di Barletta a guardia della Diga di Mosul : La distruzione della stessa, infatti, procurerebbe danni incalcolabili non solo in termini di vite umane, ma metterebbe in ginocchio l'intera economia del paese. Da ciò si può facilmente intuire come ...