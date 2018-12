Destiny 2 | ridotti i requisiti per accedere alle Forgie dell' Armeria Nera

eurogamer

: #Destiny2: ridotti i requisiti per accedere alle Forgie dell'Armeria Nera - Eurogamer_it : #Destiny2: ridotti i requisiti per accedere alle Forgie dell'Armeria Nera -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Con l'arrivo del DLCsono state introdotte le cosiddette, recentemente però gli utenti di2: I Rinnegati si sono lamentati sugli altipera questi eventi.Come riporta VG247, sembra che i ragazzi di Bungie abbiano ascoltato le richieste dei fan e oggi hanno infatti annunciato di come ipersiano stati, inizialmente talierano di 600 (Livello di Potere) solo per poter partecipare all'evento mentre i vari e nemici e soprattutto i boss superavano di gran lunga tale cifra.Tramite un post sul loro blog, i ragazzi di Bungie hanno affermato che tutti i livelli di potenza necessari sono statidi 5, naturalmente il team è conscio che si tratta solo di una misura blanda e che per molti giocatori è ancora impossibile partecipareRead more…