eurogamer

: Destiny 2: arriva la nuova incursione 'Sciagura del Passato' #Destiny2 - Eurogamer_it : Destiny 2: arriva la nuova incursione 'Sciagura del Passato' #Destiny2 - GiulivoGiovanni : #NonImporta caro Dio, quante volte dici #NonèMaiTroppoTardi la vita e il destino sono come una partita a Golf al 12… - Eurogamer_it : #Destiny2 si aggiorna domani. Arriva il DLC Armeria Nera. -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Bungie ha presentato laespansione "del", e come possiamo vedere il gioco ci porterà subito in una zona di Ultima Città."L'ultima città sicura sulla Terra non sarà più un posto sereno. Ora saranno i membri della community di2 a dover unire le forze e, grazie al lavoro di squadra, affrontare ladell'espansione Armeria Nera:del", queste le parole con cui Bungie presenta l'Il livello di Potere richiesto per il completamento, come possiamo aspettarci, sarà molto elevato. Per far fronte a questosfida i giocatori dovranno sfoggiare un livello di Luce pari o maggiore di 640, per quanto non sia richiesto alcun livello minimo per poter cimentarsi nell'impresa.Read more…