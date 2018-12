Desk Day | come organizzare la scrivania per lavorare meglio

vanityfair

(Di giovedì 6 dicembre 2018) RiorganizzazioneLa regola del bersaglioSolo ciò che serveGli indispensabiliLe pratiche aperteCe lo sentiamo ripetere da quando siamo bambini: l’ordine nelle cose che facciamo riflette l’ordine mentale. Ce lo suggerivano per i quaderni alle elementari, per la nostra cameretta e per tutta una serie di altri àmbiti.e ordinare è senza dubbio impegnativo, ma regala una certa soddisfazione a lavoro ultimato. Oltre a essere appagati, proviamo anche un certo piacere a vedere per esempio la casa sistemata. Lo stesso ragionamento si applica a quello che per molti è l’habitat lavorativo per eccellenza, laIlDay, che cade il 6 dicembre, è la prima giornata nazionale dedicata all’organizzazione razionale della. A promuoverlo èItalia, una realtà italiana dedicata alla formazione delle competenze organizzative. «IlDay è molto più che ...