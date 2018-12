Depressione | tra 5 anni un esame del sangue potrà diagnosticarla

"Tra 5 anni la Depressione si diagnosticherà con l'esame sangue". Lo studio di due ricercatori italiani : Tra 5 anni la depressione potrebbe essere diagnosticata in modo preciso con un esame del sangue: il test aiuterà a 'personalizzare' la diagnosi e quindi i trattamenti, nonché a svelare chi è più a rischio di manifestare la malattia. Lo sostengono Dario Aspesi e Graziano Pinna della University of Illinois at Chicago, in un lavoro pubblicato su EXPERT REVIEWS OF PROTEOMICS. Pinna lo ha appena presentato a Dallas in ...

Troppa palestra può portare a Depressione e alcolismo - : I ricercatori dell'Università norvegese di Scienza e Tecnologia , NTNU, , insieme all'Università di Harvard, afferma che quasi il 10% degli uomini intervistati ha presentato un disturbo dell'immagine ...

Uccidere comporta una scelta e non sempre c’entra la Depressione : L’uccisione dei figli da parte di Marisa Charrère, che poi si toglie la vita, ripropone il tema dell’utilizzo massiccio, a uso soprattutto mediatico, del termine depressione. Da più parti, anche autorevoli, si è infatti avvalorata la tesi che il terribile infanticidio sia originato da uno stato depressivo della madre, testimoniato da alcune parole stralciate dalla sua ultima lettera: “non ce la faccio più”, individuando in ciò ...

Legame tra microbiota e Depressione? Una funzione matematica e un test del sangue per nuova diagnosi : Ognuno di noi ha la sua impronta batterica. Unica, come l’impronta digitale. Si chiama microbiota e rappresenta l’insieme dei batteri e dei microbi che vivono nel nostro intestino. Per i ricercatori è un organo a tutti gli effetti. Invisibile ma fondamentale per la nostre salute. Il microbiota infatti interagisce con il cervello e con gli altri organi del corpo. Contribuisce alla digestione degli alimenti, sintetizza sostanze indispensabili come ...

Infermiera Aosta - lo psichiatra : "Il buio della Depressione. E la morte è una salvezza" : Renato Ariatti, bolognese, psichiatra. L 'Infermiera di Aymavilles ha condannato a morte i figlioletti e se stessa con iniezioni di potassio. Ha lasciato scritto: non ce la faccio più . "Una persona ...

C'è un collegamento tra uso dei social e Depressione : Limitare a 30 minuti l'uso dei social network ha 'un forte effetto positivo' su depressione e solitudine. Lo afferma una ricerca pubblicata sul Journal of social and Clinical Psychology . Non è il ...

C’è un collegamento tra uso dei social e Depressione : Limitare a 30 minuti l'uso dei social network ha “un forte effetto positivo” su depressione e solitudine. Lo afferma una ricerca pubblicata sul Journal of Social and Clinical Psychology. Non è il primo studio che indaga gli effetti delle piattaforme sociali. E neppure questo crea un nesso diretto di causa-effetto, ma ha il merito di allargarsi oltre Facebook e di suggerire un utilizzo moderato ...

Salute - OMS : nel 2020 la Depressione sara' tra le patologie piu' invalidanti : Salute - Secondo l'OMS, entro il 2020, la depressione sarà tra le patologie più invalidanti. Salute - Secondo l´OMS (Organizzazione mondiale della sanità), entro il 2020 la depressione sarà la...

Depressione - in futuro potremmo trattarla con i funghi allucinogeni : (foto: Westend61/Getty Images) 100 milioni di persone al mondo hanno una forma resistente di Depressione, che non risponde ai trattamenti disponibili. In futuro, le droghe psichedeliche potrebbero essere efficaci ed utilizzate in questi casi, fornendo una nuova arma contro queste forme severe. Oggi, infatti, la Fda statunitense, l’ente governativo che regola i farmaci e gli alimenti, ha stabilito che un composto psicoattivo, chiamato ...

GHEMON/ Video - il fantasma della Depressione : “Una malattia che non si può dimostrare” (X Factor 2018) : GHEMON è uno degli ospiti della puntata degli Home Visit di X Factor 2018. Il rapper sarà con Manuel Agnelli in Belgio per aiutarlo nella scelta dei concorrenti Under Donne(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:32:00 GMT)