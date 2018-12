Democrazia diretta e svuotata

Sfiducia negli eletti - nuove opportunità per la Democrazia diretta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Davvero la Democrazia diretta fa guadagnare di più e pagare meno tasse? : ...in Paesi in cui il benessere economico e collettivo è già alto? Gli studi non dicono tutti la stessa cosa Altri studi mettono in dubbio gli effetti positivi della democrazia diretta sull'economia, ...