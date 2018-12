Demetrios The Big Cynical Adventure: Recensione, Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Quando parliamo di avventure grafiche è inevitabile pensare a titoloni come Broken Sword o Monkey Island (giusto per citarne qualcuno). Il gioco di cui vogliamo parlarvi oggi nasce dalla mente del team COWCAT, si tratta diThe Bigil quale abbiamo avuto modo di provare per voi su Xbox One X.The BigInThe Bigvestiamo i panni di Bjorn Thonen, un venditore di antichità poco igenico e alcolista. Un giorno viene aggredito nel suo appartamento e derubato da parte di un ignoto criminale, il quale porterà via solo una misteriosa tavoletta.Nei panni di Bjorn dovremo iniziare ad indagare sull’identità del losco individuo, svolgendo indagini per proprio conto. Si tratta di un’avventura grafica per lo più ironica, dove riferimenti ...