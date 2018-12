Decreto dignità | sos lavoro Bomba precari | 53mila a spasso

Allarme Federmeccanica : il 30% delle imprese non rinnoverà i contratti per il Decreto dignità : L’annuncio è di Federmeccanica, l’associazione delle imprese industriali del settore metalmeccanico. Nel settore, spiegano gli imprenditori, «il 30% delle imprese non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere». Inoltre, secondo Assolavoro, l’associazione delle agenzie private per il lavoro, saranno circa 53.000 le ...

Col Decreto dignità ci guadagnano solo gli avvocati - dice il Ceo di Gi-Group : Il 'decreto dignità', simbolo della politica del lavoro del governo Conte, è una 'pessima legge', che serve ad 'arricchire gli avvocati' perché 'aumenta i contenziosi e rende stupidamente più ...

Lavoro : l'esperto - primi riscontri 'Decreto Dignità' non positivi : Roma, 28 nov. (Labitalia) - "L'intervento legislativo punta a stabilizzare rapporti di Lavoro e qui[...]

Tutti gli effetti nefasti del Decreto dignità - che farà il sindaco Sala a Milano nelle municipalizzate? - : L'approfondimento di Walter Galbusera, già ai vertici della Uil Il sindaco Beppe Sala, che chiede alla CGIL Lombarda di promuovere iniziative concrete, coglierà l'occasione propizia per cambiare il "...

Decreto dignità - oltre 100 tagli alla Asl di Foggia : 'Ho una certa età - chi mi riprende a lavorare?' : Iniziano a farsi sentire i primi effetti del Decreto Dignità voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio . Gli operatori socio-sanitari della Asl di Foggia saranno tra i primi a non essere rinnovati ...

Decreto dignità incostituzionaleE anche il Jobs Act. La sentenza : Una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma molto importante del Jobs act e una sostanzialmente identica del Decreto Dignità Segui su affaritaliani.it

Il Decreto (in)sicurezza di Salvini è paradossale. E cancella la dignità umana : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, che è un grande ammiratore di Donald Trump, sta perseguendo con ogni evidenza l’obiettivo di applicare anche in Italia il modello statunitense di insicurezza diffusa. In sostanza tale modello si caratterizza per l’esaltazione del ruolo dell’individuo proprietario – che si arma e riceve licenza di uccidere chiunque metta in pericolo la sua proprietà – e per una consacrazione definitiva delle ...

Brusco calo della domanda di lavoro nel 3° trimestre - Assolombarda : "Primi effetti del Decreto Dignità" : A Milano, Monza e Brianza, Brescia e Lodi la diminuzione è del 37%: si torna ai livelli di quattro anni fa

Ecco svelati i danni del Decreto dignità : Invece di andare avanti, l'Italia torna indietro. L'atteggiamento è quello di una decrescita (in)felice, che il governo rappresentato dal M5s ha fatto proprio, e il risultato è che dopo l'entrata in vigore del decreto dignità i contratti di lavoro in somministrazione nell'area di Milano, Lodi e Monz

Travaglio vs Giannini : “Di Maio? Ha fatto in 5 mesi più lui che Salvini”. “Sono tutti titoli tranne Decreto dignità” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore di Radio Capital, Massimo Giannini, secondo cui ormai “è già arrivato l’autunno per Luigi Di Maio”. Travaglio dissente: “Che sia arrivato l’autunno per Di Maio lo sento dire da prima che lui nascesse. Io aspetterei. Molti leader vorrebbero riuscire a realizzare in 5 mesi punti importanti del loro programma come Di Maio. Io continuo a ...

Jobs Act - la Corte Costituzionale lo smonta e boccia anche la norma del Decreto dignità : La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con cui ha dichiarato illegittima la norma sull'indennità per i licenziamenti ingiustificati, legata all'anzianità di servizio, contenuta nel Jobs act e modificata dal decreto dignità di Di Maio soltanto con l'innalzamento delle misure minime e massime dell'indennità stessa.Continua a leggere