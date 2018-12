Dazi | Cina | intesa con Usa in 90 giorni

Sui Dazi la Cina ci mette una pezza : L'imperativo era quello di metterci una pezza. Con ancora nelle orecchie il fragore del crollo di martedì a Wall Street, -3%,, Stati Uniti e Cina hanno provato ieri a rimettere la questione dei dazi ...

Borse in ribasso in tutta Europa Timori su crescita e Dazi Usa-Cina : Borse, avvio in ribasso per Piazza Affari e Borse europee dopo il forte "sell off" di Wall Street e la chiusura negativa dei listini asiatici. Pesano i Timori sulla crescita globale e le incertezze sulla tregua Usa-Cina Segui su affaritaliani.it

Dazi - Cina : fiduciosi accordo con Usa : 5.00 La Cina si dice "fiduciosa" di un accordo con gli Usa nella disputa sul commercio e riconosce pubblicamente per la prima volta la scadenza dei 90 giorni per l'arrivo alle trattative. In un comunicato nel quale si risponde a tre domande sulle trattative in corso con gli Usa, il Ministero del Commercio di Pechino si dice "fiducioso" di un accordo, e sottolinea che i team economici dei due Paesi saranno impegnati nelle consultazioni "nei ...

Trump evoca ancora Dazi contro la Cina : 3.52 Trump continua a lanciare messaggi contrastanti su una possibile intesa commerciale con Pechino dopo la tregua del G20, evocando sempre la ritorsione dei dazi. "Avremo o un accordo vero con la Cina o nessun accordo e a questo punto imporremmo rilevanti tariffe contro i prodotti cinesi inviati negli Usa. "Alla fine, io credo-ha scritto Trump in un tweet-faremo un accordo, ora o in futuro. La Cina non vuole dazi!"

Borse - cosa cambia ora con la tregua di 90 giorni tra Usa e Cina sui Dazi : A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la Cina (32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...

Casa Bianca : ci aspettiamo che Cina azzeri Dazi auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mercati volano su tregua Dazi USA-Cina : Al centro dell'attenzione degli investitori resta ancora la manovra italiana : oggi è in agenda l'Eurogruppo dove il Ministro dell'Economia Tria ha incontrato i vertici di Bruxelles , proseguendo i ...

La Cina taglia i Dazi sulle auto made in Usa e le borse festeggiano : Mattinata molto positiva per le borse internazionali trainate dalla tregua di 90 giorni tra Stati Uniti e Cina. Ora le due potenze cercheranno di raggiungere un accordo globale sulle questioni ...

Dazi : accordo tra Cina e Usa - ma i contorni non sono chiarissimi - - : Finanza & Dintorni Xi Jinping e Trump si sono parlati al G20 e hanno raggiunto un accordo di massima. Ma non è tutto oro quello che luccica. Dell'accordo circolano almeno tre versioni diverse. Ne ...

USA-Cina - tregua sui Dazi : La tregua servirà a riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Cina volti a risolvere una disputa commerciale che sta danneggiando l'economia globale , preoccupando alcuni degli alleati repubblicani di ...

Stati Uniti - Trump : "La Cina ridurrà e rimuoverà i Dazi sulle auto" : "La Cina ha accettato di ridurre e rimuovere i dazi sulle auto importate dagli Usa. Attualmente la tassazione è al 40%". A dichiararlo, in un tweet, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, reduce da un accordo sottoscritto nel weekend con il numero uno cinese Xi Jinping. L'intesa, raggiunta nella cornice del G20, mette fine, almeno temporaneamente, alla guerra commerciale tra i due Paesi, messa in atto negli ultimi mesi a ...

La Cina si impegna a rimuove i Dazi sulle auto : Emergono nuovi dettagli sull'accordo stipulato da Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires , che ha sancito una tregua di novanta giorni tra i due Paesi per favorire le negoziazioni. Il ...

Ecco la tregua dei Dazi Cina e Usa congelano la guerra commerciale : Precisando poi che Cina e Usa 'possono e devono' assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle 'crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo', avendo 'più interessi ...

Trump : Cina toglierà Dazi da auto Usa : Il Rappresentante del Commercio americano Robert Lighthizer aveva criticato infatti la politica di Pechino sul taglio dei dazi all'import di auto al 15%, ma aggravati da un 25% quanto ai veicoli ...