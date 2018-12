Dal 22 gennaio Honor View 20 | display con foro e tanto altro

optimaitalia

: Il presidente della Regione Lazio @nzingaretti ha vinto le elezioni promettendo che saremmo usciti dal commissariam… - BarillariM5S : Il presidente della Regione Lazio @nzingaretti ha vinto le elezioni promettendo che saremmo usciti dal commissariam… - giorgio_gori : #Assolavoro: dal 1°gennaio 2019 almeno 53mila persone saranno lasciate a casa dal lavoro per aver raggiunto il limi… - 01Distribution : Faranno un salto nel tempo e dovranno fare i conti con la ''banda'' più famosa di Roma. #NonCiRestaCheIlCrimine, il… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Il 22dovremmo assistere alla presentazione di20 nella città di Parigi. L'immagine teaser non parla esplicitamente di questo dispositivo, ma ci sembra chiaro il riferimento. Tenete anche presente che è passato un anno esatto dal lancio del precedente10, e quindi è facile ipotizzare che il 22 del prossimo mese toccherà al suo successore.La locandina ci mostra un dispositivo dalforato, pronto ad accogliere all'interno di quella fessura la fotocamera frontale. Una soluzione che proporranno prima il Samsung Galaxy A8s e l'Huawei Nova 4, in presentazione il 10 ed il 17 dicembre, con disponibilità nel mercato cinese (non sappiamo se e quando questi smartphone arriveranno sul mercato italiano). Per questo motivo,20 dovrebbe aggiudicarsi il primato per l'Occidente per quel che riguarda il debutto nel nostro territorio di un terminale ...