Da Virginia Raffaele ad Alessandro Gassman | tanti applausi per Carta Straccia

Sanremo 2019 : Baglioni vuole Bisio e Virginia Raffaele : Claudio Bisio e Virginia Raffaele potrebbero essere i nuovi conduttori del Festival di Sanremo: è questo quello che spera Baglioni, che sarebbe in trattativa con la comica e l’attore per averli sul palco dell’Ariston. Se lo scorso anno a condurre lo show erano stati chiamati Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, per questa nuova edizione il direttore artistico avrebbe in mente altri due nomi forti. Quest’anno Sanremo andrà ...

'Bruno Vespa mi convinse a non denunciarla'. Roberta Bruzzone - tutta la verità su Virginia Raffaele : Roberta Bruzzone , nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me , parla dell'imitazione di Virginia Raffaele . Non è un mistero che non amò la parodia fatta anni fa ad Amici . La Bruzzone rivela che fu ...

Roberta Bruzzone a Vieni da Me : «Gli haters sono scoregge digitali. Bruno Vespa mi convinse a non denunciare Virginia Raffaele» : Roberta Bruzzone La criminologa Roberta Bruzzone ci ha abituato nei suoi interventi televisivi a un linguaggio diretto e colorito e anche oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me non è stata da meno. “Gli haters sono scoregge digitali” le parole usate per apostrofare i tanti che la inondano ogni giorno di critiche e insulti sui social network. E, dinanzi a una Balivo sorpresa e anche un poco imbarazzata per l’’uscita’, ha poi rincarato la ...

Bianca Guaccero a Tv Talk : "Nel 1999 ho fatto il provino da velina - ma ho preso un'altra strada. Mi piacerebbe uno show alla Virginia Raffaele" : Nel corso dell'odierna puntata di Tv Talk Massimo Bernardini ha invitato Bianca Guaccero per analizzare mediaticamente il suo esordio alla conduzione di Detto fatto dopo sei stagioni di Caterina Balivo.Ha aperto le danze la Motta, signora degli ascolti: Era una bella sfida, tutti si attendevano qualcosa di diverso. La media è cresciuta 6,9 per cento con 856 mila persone. L'anno scorso avvicendamento tra conduzione di Serena Rossi e della ...

Ascolti tv - Gigi Proietti chiude in bellezza. Che flop Virginia Raffaele : Gigi Proietti chiude la sua fiction su Raiuno con una media di 4 milioni e 300 mila spettatori e uno share del 19%. Quindi anche questa nuova stagione di Una pallottola nel cuore va archiviata ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

Virginia Raffaele - 'il mio primo amore è stato Fiorello' : Tornata in tv su Nove con la sit-com Come quando fuori Piove, Virginia Raffaele troneggia sulla copertina dell'ultimo numero di Vanity Fair, da oggi in edicola e con ovvia intervista al suo interno.La talentuosa Virginia, nel 2019 di nuovo in Rai con uno show tutto suo, ha confidato il suo vero primo amore. Celebre, molto celebre. Fiorello.prosegui la letturaVirginia Raffaele, 'il mio primo amore è stato Fiorello' pubblicato su ...

Virginia Raffaele rivela : “La mia prima cotta è stata per Fiorello” : Virginia Raffaele si racconta: “Il mio primo amore? Fiorello” Virginia Raffaele: un nome, una garanzia. Imita, balla, canta, fa divertire il pubblico. E forse è proprio per questo che gli italiani si sono innamorati di lei, così versatile e divertente alla conduzione del Festival di Sanremo 2016. Un talento puro, quello della Raffaele, che le […] L'articolo Virginia Raffaele rivela: “La mia prima cotta è stata per ...

Come Quando Virginia Raffaele floppa sul Nove : Come Quando fuori piove Virginia Raffaele ha talento, questo è sotto gli occhi di tutti. I suoi personaggi sono ironici, sottili, ben interpretati, uno specchio continuo della realtà umana che ci circonda. E proprio questa sua capacità di saper attingere dal quotidiano per esasperare al giusto livello caratteri, situazioni e ruoli sociali è qualcosa che nel panorama italiano non si vede spesso. Eppure la sua fiction Come Quando Fuori Piove in ...