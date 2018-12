Cuffie Sennheiser HD 4 50 | buon sound e ottimo isolamento acustico | ma quanto costano!

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) LeHD 4.50 sonoindirizzate a chi cerca un prodotto dia qualità da usare ovunque. A casa, come sui mezzi pubblici, questo modello offre un’efficace riduzione dei rumori, e unmicrofono per le telefonate. Garantisce inoltre una qualità del suono dilivello, la connettività NFC e un’ottima autonomia. Però sono interamente fabbricate in plastica, hanno un’ergonomia imperfetta e comandi difficili da usare alla cieca. Il prezzo di 180 euro è salato quindi si posizionano in una fascia di prezzo dove sono molti i concorrenti a offrire di più. Alla luce della nostra prova, se queste Senheiser costassero un centinaio di euro sarebbero un affare da non farsi sfuggire. Vediamo perché.Il punto di forza di questeè senza dubbio la qualità audio. LeHD 4.50 suonano bene con tutti i generi musicali. Durante le prove siamo ...