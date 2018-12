Crociera | una madrina d’eccezione per una nave eccezionale

Gli show più belli a cui puoi assistere durante una Crociera : C'è La sottile linea , uno spettacolo di prodezze ad alta quota che tiene gli spettatori col fiato sospeso e che all'interno e sopra l'AquaTheater vede andare in scena funamboli, spettacoli con ...

Uomini e donne - Paolo regala una Crociera ad Angela : mossa sbagliata - finisce in disgrazia : Fin dal suo arrivo negli studi di Uomini e donne la dama Angela è stata chiara: 'Voglio qualcuno che mi porti in crociera'. Detto, fatto. La proposta è arrivata proprio da chi non ci si aspettava, o ...

Il giro del mondo con i piatti di Cracco (a bordo di una Crociera MSC) : Il giro del mondo coi piatti di Cracco - l'incontro in Segheria

Uragano Michael sempre più vicino alla Florida : il VIDEO di una nave da Crociera nella tempesta : La Costa del Golfo si prepara all’arrivo dell’Uragano Michael, che si abbatterà sull’area domani, 10 ottobre. Ieri Michael ha raggiunto lo stadio di Uragano e oggi si è intensificato in un Uragano di categoria 2 con venti di 160 km/h. Questa mattina si trovava circa 587 km a sud di Apalachicola, in Florida, muovendosi verso nord a circa 19 km/h. Michael dovrebbe rafforzarsi ancora mentre si muove sulle acque calde del Golfo del Messico per ...

'Tutti i senzatetto ospitati su una nave da Crociera' : la soluzione che fa discutere : Un piano per ospitare i senzatetto di Dublino. Le autorità hanno approvato circa due anni fa un progetto per risolvere il problema dei clochard in città, ospitandoli a bordo di una nave da crociera in ...

Venezia - centinaia di barchini a remi contro le navi da Crociera in laguna : Venezia. 'All'arrembaggio!'. Saranno almeno un centinaia questo pomeriggio le imbarcazioni piccole a motore, e una trentina a remi che andranno all'assalto delle Grandi navi da crociera nella ...

