Cristiano Ronaldo ed il gossip | la sexy Manuela Ferrera lancia la bomba FOTO ...

Spalletti : 'La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo. Nainggolan? E' out' : ' L'interismo è essere fratelli del mondo. E Marotta è già proiettato verso questo guardare in maniera prodonda e distante'. Dopo la Juve, in attesa del nuovo amministratore delegato, ci sarà il Psv: ...

Pallone d’oro 2018 – Modric risponde alle critiche - la frecciata è per Messi e Cristiano Ronaldo : Luka Modric risponde alle critiche con una velata frecciatina ai suoi rivali per il premio Pallone d’oro: le parole del croato sono sincere e dirette Si è tenuta due giorni fa in Francia la premiazione per il Pallone d’oro 2018, assegnato a Luka Modric. Il calciatore croato ha sbaragliato la concorrenza, interrompendo il dualismo Ronaldo-Messi, durato ben 10 anni. Tantissimi i complimenti ricevuti da Modric, ma questa ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si diverte : sorrisi in allenamento - il Pallone d'Oro è dimenticato : Chi si aspettava un Cristiano Ronaldo deluso, sguardi bassi e pochi sorrisi, rimarrà spiazzato: CR7, almeno da quanto si può vedere dalle immagini dell'allenamento odierno della Juventus, ha già ...

Hoeness spiega perché il Bayern non ha comprato Cristiano Ronaldo : 'Ha 33 anni - non l'avremmo mai pagato 100 milioni' : C'è un motivo se il Bayern Monaco non ha tentato di acquistare Cristiano Ronaldo nella scorsa estate, dal Real Madrid. Lo ha rivelato il presidente Uli Hoeness alla Bild : "Ha 33 anni - ha detto -, e ...

Juventus : Cristiano Ronaldo e Dybala vincono in allenamento - la Joya : 'Che squadra' : Questa mattina, la Juve si è data appuntamento sui campi della Continassa per preparare la partita contro l'Inter. I bianconeri hanno svolto esercizi di tecnica sotto l'occhio vigile di Massimiliano Allegri. In campo con la Juventus c'era anche Emre Can che ha ormai smaltito i problemi fisici. Il tedesco è pronto a rientrare e quasi certamente domani verrà convocato per la partita di venerdì. Per il match contro l'Inter il tecnico livornese ...

Juventus - Hoeness mette in dubbio l’operazione Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma non tutti sono convinti dell’operazione portata avanti dal club bianconero. Il presidente del Bayern Monaco, Hoeness in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Bild, critica la Juventus per l’investimento fatto in estate. “Ha 33 anni, ci sarebbe costato 100 milioni di euro, un’operazione che non avremmo mai fatto, se avesse avuto 24 ...

As : 'Cristiano Ronaldo non sarà al Bernabeu per River-Boca' : TORINO - Lionel Messi sì, Cristiano Ronaldo no. Secondo il sito del quotidiano madrileno 'AS', il fuoriclasse argentino sarà sugli spalti del Santiago Bernabeu per la finale di ritorno della Coppa ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Allegri senza peli sulla lingua : “Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo penalizzato dal Mondiale - lo meritava” : Massimiliano Allegri spezza una lancia in favore di Cristiano Ronaldo dopo la mancata assegnazione del Pallone d’Oro: secondo l’allenatore della Juventus, le prestazione del Portogallo hanno penalizzato CR7 Dopo anni di duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, l’edizione 2018 dell’assegnazione del Pallone d’Oro ha visto trionfare un nuovo nome: Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid ha superato ...

Modric vince il Pallone d'Oro? La famiglia di Cristiano Ronaldo non gradisce : 'Marci - mafiosi - figli di...' : ... certo' -, più dura è stata la reazione della sorella maggiore, Elma, che ha usato parole di fuoco nei confronti della giuria: 'Questo è il marciume del mondo in cui viviamo tra mafia e figli di p ***...

Anche Messi e Cristiano Ronaldo al Bernabeu per la Libertadores : Roma, 4 dic., askanews, - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi assisteranno, domenica sera, alla finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors in programma al Santiago Bernabeu.

Premio Kopa - Cristiano Ronaldo ‘pazzo’ di Cutrone : il portoghese vota per l’attaccante rossonero : Il nuovo Premio come miglior giovane dell’anno è stata la principale novità di quest’anno alla cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro. A votare per il Premio Kopa (quello, appunto, dedicato ai migliori giovani) sono stati gli ex vincitori del Pallone d’Oro. La vittoria, com’era prevedibile, è andata a Kylian Mbappé, che ha stracciato la concorrenza con ben 110 voti, contro i 31 ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : Cristiano Ronaldo fa fuori Allegri - ecco il nome ‘scelto’ per la panchina bianconera : E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Non sbaglia un colpo la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha dominato in lungo ed in largo in trasferta contro la Fiorentina, niente da fare per il club viola che ha messo in mostra evidenti limiti. I bianconeri invece si confermano per distacco la migliore squadra del ...

Coppa Libertadores : Cristiano Ronaldo e Messi a Madrid per la finale : TORINO - Due ospiti d'eccezione al Bernabeu in occasione della finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors , eccezionalmente ospitata da Madrid: Cristiano Ronaldo e Leo ...