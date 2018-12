Costanza Caracciolo mamma | «Parto cesareo | ora allatto Il peso? 10 chili e non so se li

Costanza Caracciolo sul parto : "Doveva essere naturale - ma ho fatto il cesareo" : L'ex velina racconta la maternità dopo la nascita della figlia Stella, avuta dal campione Bobo Vieri

Costanza Caracciolo a ruota libera : il parto - i kg presi e Vieri papà : Costanza Caracciolo a ruota libera: il parto (due giorni e mezzo di induzione e poi il cesareo), i kg presi e Vieri papà Costanza Caracciolo, neo mamma della piccola Stella, bimba avuta dal compagno Christian Vieri, si è concessa ai suoi follower di Instagram. Come ormai fanno molti vip per tenersi in stretto contatto con […] L'articolo Costanza Caracciolo a ruota libera: il parto, i kg presi e Vieri papà proviene da Gossip e Tv.

Dal presunto litigio con Federica Nargi al parto : Costanza Caracciolo risponde ai fan dopo la nascita di Stella [GALLERY] : Costanza Caracciolo e le domande dei fan a poche settimane dalla nascita della piccola Stella Sono passate poche settimana dalla nascita della piccola Stella Vieri, la figlia di Bobo e di Costanza Caracciolo. Era il 18 novembre quando la piccola è venuta alla luce e, adesso, la bella ex velina sta piano piano tornando attiva sui social, tra un allattamento ed una dormitina rifocillante. Stasera, la bella siciliana ha voluto rispondere alle ...

Ecco la prima foto di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri e la piccola Stella : Arriva la prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo che il 18 novembre, ha annunciato la nascita della loro figlia, Stella, poi la Caracciolo e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero, in clinica per la prima visita ...

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri prima uscita con la piccola Stella : Ecco la prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Il 18 novembre, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, Stella, poi la Caracciolo e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero, in clinica per la ...

Prima uscita dopo il parto con la figlia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Guarda la FOTO : Prima uscita con la figlia Stella per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo L’ex calciatore papà modello insieme alla compagna che si gode la maternità Costanza Caracciolo e Bobo Vieri fanno la loro Prima uscita... L'articolo Prima uscita dopo il parto con la figlia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo genitori : le prime foto con Stella : La coppia è stata immortalata dai fotografi del settimanale 'Chi' durante la prima uscita con la figlia neonata

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori - prima uscita con la figlia Stella : La prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La scorso 18 novembre infatti, come Leggo.it ha riportato, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, Stella, poi l’ex velina e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori - prima uscita con la figlia Stella : La prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La scorso 18 novembre infatti, come Leggo.it ha riportato, la coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia,...

Costanza Caracciolo e Vieri neo genitori : una settimana dopo il parto Stella torna in clinica [GALLERY] : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono tornati nella clinica dov’è nata Stella appena una settimana fa: controlli di routine per la primogenita della coppia Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sono recati ad una settimana dal parto dell’ex velina nella clinica dove una settimana fa è nata Stella. La primogenita della coppia ha dovuto fare i controlli di routine, ad appena sette giorni dalla sua nascita. Le foto della coppia, che ...

Bobo Vieri - rose rosse per Costanza Caracciolo : «Grazie al papà più dolce del mondo» : Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori una settimana fa, quando è venuta al mondo la prima figlia della coppia, chiamata Stella. Per festeggiare il ritorno a casa della...

Vieri ed il dono a Costanza Caracciolo a pochi giorni dal parto : un enorme mazzo di rose per l'ex velina [VIDEO] : l'ex velina ha poi scritto sui social: ' grazie al papà più dolce del mondo!!!! '. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<<

Vieri ed il dono a Costanza Caracciolo a pochi giorni dal parto : un enorme mazzo di rose per l’ex velina [VIDEO] : Bobo Vieri avvistato per le vie di Milano con in spalla un enorme mazzo di rose rosse per Costanza Caracciolo: il video virale sui social Bobo Vieri si riscopre romantico dopo la nascita di sua figlia Stella. L’ex calciatore è stato avvistato per le vie di Milano con un enorme mazzo di rose rosse che sono state destinate a Costanza Caracciolo. L’ex velina ha poi scritto sui social: “grazie al papà più dolce del mondo!!!! ...

Bobo Vieri - rose rosse per Costanza Caracciolo : «Grazie al papà più dolce del mondo» : Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori una settimana fa, quando è venuta al mondo la prima figlia della coppia, chiamata Stella. Per festeggiare il ritorno a casa della compagna, dimessa dalla clinica milanese nella quale ha partorito, l’ex calciatore le ha regalato un mazzo di rose rosse. La Caracciolo ha condiviso su Instagram un breve video in cui mostra la sorpresa di Vieri, commentando: «Grazie al papà più dolce ...