Cos' è il Jova Beach Party? La festa infinita sulle spiagge italiane

Jovanotti - Cos 'è il Jova Beach Party/ 15 feste da dj sulle spiagge in stile Woodstock - IlSussidiario.net : Jova notti annuncia il tour 2019 che si chiamerà Jova Beach Party : 15 feste sulla spiaggia in stile Woodstock tra bar, ristoranti, feste e dj-set.

Jovanotti in diretta Facebook per raccontare una ' Cos a pazzesca' - l'appuntamento il 6 dicembre : Non un semplice live di presentazione del disco ma una vera e propria esperienza immersiva e totale, inedita, che potrebbe il mondo dell'artista a stretto contatto con i suoi sostenitori, questa ...

Jovanotti in diretta Facebook per raccontare una “Cosa pazzesca” - l’appuntamento il 6 dicembre : Jovanotti in diretta Facebook per un annuncio importante. L'appuntamento è per domani mattina, giovedì 6 dicembre, alle ore 12.00. La diretta sarà disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Jovanotti e su quella di OM - OptiMagazine. Da qualche giorno ormai, sugli spazi ufficiali di Jovanotti si trova il conto alla rovescia verso questo grande annuncio di domani alle ore 12.00. Ormai mancano solo poche ore e le prime indiscrezioni sono a ...