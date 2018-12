Cosa sappiamo dell’ecotassa per chi compra auto a benzina o diesel : (Foto: Peter Macdiarmid/Getty Images) Brutte notizie per il mercato delle auto tradizionali. In un emendamento alla manovra finanziaria, Michele Dall’Orto, sottosegretario alle Infrastrutture in quota Movimento 5 Stelle, insieme al collega Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo economico, hanno varato una norma che prevede incentivi e sconti per le auto elettriche e un’ecotassa per chi invece sceglie auto con carburanti tradizionali. Se ...

Sanremo 2019 - Gianni Morandi e Vanessa Incontrada affiancheranno Baglioni? Cosa sappiamo sul suo festival “bis” : Dal 5 al 9 febbraio Claudio Baglioni proporrà il suo bis al festival di Sanremo, la riconferma era arrivata dopo gli ascolti record dell’edizione 2018 con una media di 10.869.000 telespettatori con il 52,16% di share. Non ci saranno ovviamente Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, chi affiancherà dunque l’artista romano sul palco dell’Ariston? Secondo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in pole position ci sarebbero Gianni ...

Cosa sappiamo finora del “partito di Renzi” : (Foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Partire dal Pd per superare il Pd, guardando a Macron. Da qualche giorno si rincorrono una serie di voci piuttosto autorevoli secondo cui l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi starebbe pensando a un suo nuovo soggetto politico in chiave anti-sovranista, in grado di aggregare esperienze non necessariamente riconducibili all’area di centro-sinistra. L’idea, che per certi versi ricalca quella del Fronte ...

Fiat 500 Elettrica : Cosa sappiamo della prima auto a batterie di FCA : Dovrebbe chiamarsi Fiat 500 BEV (acronimo che sta per Battery Electric Vehicle) e verrà prodotta nello stabilimento torinese...

«L’amico di scorta» : Cosa sappiamo finora del nuovo film di Checco Zalone : Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loroChecco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Checco Zalone: i colleghi dicono la loro Di film ne ha fatti quattro. E tanto è bastato per scrivere la storia del cinema italiano. Checco Zalone, il cui Che bella ...

Cosa sappiamo delle due gemelle “modificate geneticamente” : Lo storico risultato annunciato da un ricercatore cinese è discusso da giorni e molti sono scettici: mettiamo le cose in ordine

Pensioni - Cosa sappiamo finora su Quota 100 : Dopo l'apertura del governo ad un abbassamento del deficit la riforma potrebbe subire modifiche? Difficile dirlo, ma è...

Cosa sappiamo - finora - della tessera per il reddito di cittadinanza : In un'intervista a Corrado Formigli Di Maio ha dichiarato di averne mandate in stampa '5 o 6 milioni'. Ma come funzionerà?

Cosa sappiamo (finora) della tessera per il reddito di cittadinanza : Luigi Di Maio. (Nicola Campo/Lapresse) “Abbiamo già dato mandato di stampare le prime 5 o 6 milioni di tessere elettroniche, che saranno carte di credito come tutte le altre”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli e ha dato ufficialmente il via alla fase uno del reddito di cittadinanza, quella relativa alla produzione dell’armamentario tecnico necessario per non ...

Cosa sappiamo sul rapimento della volontaria Silvia Romano in Kenya : 14 persone sono state arrestate, ma non si conosce ancora l'identità dei rapitori e non è stato chiesto un riscatto

Cosa sappiamo della volontaria rapita in Kenya : La polizia Kenyana ha diffuso qualche piccolo aggiornamento, ma ancora non si conosce l'identità dei rapitori e non è stato chiesto un riscatto

Cosa sappiamo di Silvia Costanza Romano - la volontaria rapita in Kenya : Si chiama Silvia Costanza Romano, è milanese e ha 23 anni. E' andata in Africa per aiutare. Solo questo: dare una mano. Come la volontaria dell'associazione Africa Milele Onlus , una piccola ...

Cosa sappiamo sull’ultima stagione di “Game of Thrones” : Cioè quando inizierà, dove inizierà e che a un certo punto ci sarà una battaglia come nessun altra prima

Cosa sappiamo delle dimissioni di Giampiero Ventura dal Chievo : Le ha annunciate ieri il direttore sportivo della squadra e sembra averle confermate oggi il capitano Sergio Pellissier, ma non sono ancora ufficiali