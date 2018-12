' Corso Italia in Festa' | dal 15 al 23 dicembre quattro giorni di eventi

“Il Lisippo è dell’Italia” - la Cassazione rigetta il riCorso del museo Getty : “Confisca contraria a diritto internazionale” : Il Lisippo è dell’Italia. Con una sentenza della Cassazione l’affaire sulla ‘nazionalità’ della statua di bronzo contesa tra il nostro paese e gli Stati Uniti, potrebbe essere (quasi) definitivamente chiuso. I giudici della III sessione penale hanno infatti confermato la decisione del giudice di Pesaro Giacomo Gasparini, che a giugno aveva disposto il sequestro dell’opera “ovunque si trovi”, respingendo ...

'L'Atleta di Lisippo deve tornare in Italia'. Cassazione respinge il riCorso del Getty : Riuscirà l'Atleta di Lisippo a rientrare a casa? Dopo fior di battaglie legali, annullamenti, ricorsi e sentenze, tra l'Italia e gli Stati Uniti, oggi viene segnato un passaggio chiave. L'ultima ...

"Il Lisippo deve tornare in Italia". La Cassazione respinge il riCorso di Getty : La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso presentato dai legali del museo Getty per la restituzione della statua dell'Atleta vittorioso attribuita a Lisippo, contesa da anni tra l'Italia e il museo statunitense, contro la decisione del gip di Pesaro di confiscare il bronzo risalente al IV sec. a.C. "Il Lisippo deve ritornare in Italia, è l'ultima parola della giustizia italiana" dice all'ANSA il pm di Pesaro Silvia Cecchi che ha ...

Moscovici : dialogo con l'Italia in Corso. Vediamo un cambiamento positivo : "Il dialogo con l Italia in corso, diventa pi intenso, Vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e Vediamo l Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi.

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in Corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

Attenzione alle email con fatture ignote in allegato : è in Corso un attacco hacker in Italia : (foto: Getty Images) In questi giorni l’Italia è nel mirino di un attacco cibernertico, classificato come malspam. Le possibili vittime sono i proprietari di una casella email nella quale potrebbero ricevere un messaggio contenete un file celato che, se installato, fungerebbe da spia dall’interno del computer. Il programma che porta quest’infezione prende il nome di SLoad, un programma per eseguire download di file del computer ...

Trattative in Corso tra Italia e Ue sulla manovra - il governo studia modifiche : Il governo è al lavoro per alcune modifiche: rinvio del reddito di cittadinanza e restringimento della platea di quota 100, le due leve su cui l'esecutivo punta per abbassare il deficit e convincere ...

Cortometraggi per fermare il razzismo in Italia - un conCorso promosso dal CIR : Roma - Pellicole simboliche e film brevi per raccontare il dramma di chi non ha più una patria, di chi subisce il razzismo, di chi fatica a integrarsi in Italia. Il concorso per Cortometraggi sul ...

Gli investitori stranieri fuggono dai titoli di stato italiani. Le banche in socCorso del governo : L'oro alla Patria, quello che Matteo Salvini si aspettava dalle famiglie e che le famiglie si sono ben guardate dal donare nell'ultima asta del Btp Italia, per ora continuano a darlo le banche, uno dei pezzi dell'establishment meno simpatetici con la maggioranza gialloverde. Se qualcuno aveva dubbi su chi fosse infatti il compratore misterioso che nelle ultime settimane ha inchiodato lo spread in uno stretto intorno di quota 300 punti base, il ...

Manovra : Italia bocciata - ma il socCorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Natale italiano : tradizione o innovazione? Amore o odio? In socCorso sempre lo shopping online #XMAS : Sul Natale ci si spacca in due. Chi lo ama e già sta tirando fuori alberi di Natale, lucine e idee per fare i regali e chi, al contrario, sta già facendo il conto alla rovescia per il 27 dicembre. Non c’è niente da fare, il Natale o lo si ama oppure si spera che passi nel modo più indolore possibile. Per tutti però, nel bene o nel male, resta una ricorrenza carica di ricordi e usanze che fa piacere rispolverare anche senza tralasciare ...

Atletica - Nazionale italiana a Tilburg : Crippa studia il perCorso degli Europei di cross : Atletica, Europei di cross: Nazionale italiana impegnata nella corsa campestre a Tilburg Prove generali dei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg. Domenica 25 novembre nella città olandese è il giorno del 60° Warandeloop, tradizionale cross in programma sullo stesso tracciato che due settimane più tardi, il 9 dicembre, accoglierà la rassegna continentale. In quest’occasione al Beekse Bergen Safari Park sarà impegnata una nutrita ...