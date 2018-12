Corrado Guzzanti torna al cinema con “La prima pietra”

domanipress

(Di giovedì 6 dicembre 2018) L’attesa è finita. LAPIETRA, commedia che segna il ritorno sul grande schermo diè ora nelle sale italiane. Un piccolo incidente si trasformerà in qualcosa di molto più grande. Proprio mentre, a scuola, sono tutti in fermento per l’imminente recita di Natale, un bambino musulmano, mentre gioca nel cortile, rompe una finestra con una pietra ferendo il bidello e dando inizio a una serie di colpi di scena. Riuscirà il preside a portare in scena lo spettacolo di fine anno? Completano il cast del film, diretto da Rolando Ravello: Kasia Smutniak,, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte, Serra Yilmaz.SINOSSI: È un normalissimo giorno di scuola, pocodelle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ...