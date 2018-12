Coppa del Re | goleada del Real Madrid | 6-1 al Melilla Vince anche il Levante

Coppa del Re - l'obiettivo Juve Isco trascina il Real Madrid : TORINO - Tutto fin troppo facile per il Real Madrid nel ritorno dei sedicesimi di Coppa del Re : 6-1 al Melilla , formazione della serie C spagnola. Solari ricorre a un ampio turnover e a sbloccare la ...

Diretta Torino Sudtirol/ Streaming video Rai : le cifre statistiche in vista della sfida - Coppa Italia - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Sudtirol, Streaming video Rai: nella partita valida per il quarto turno di Coppa Italia c'è in palio la trasferta di Firenze agli ottavi.

Coppa del Mondo - gli azzurri per le gare di Short Track in Kazakistan e di Pista Lunga in Polonia : Maurizio Marchetto riparte proprio dalla Polonia per la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo: dopo le due eccezionali prime uscite in Giappone gli azzurri vogliono dare continuità chiudendo al ...

Speed skating - Coppa del Mondo Mazowiecki 2018 : i convocati dell’Italia per la terza tappa in Polonia. Francesca Lollobrigida il riferimento azzurro : Dopo le prime due tappe in Giappone, la Coppa del Mondo di Speed skating si trasferisce in Polonia, a Tomaszów Mazowiecki, e le attese per i colori azzurri non mancano. Nonostante l’assenza pesante di Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri e campione d’Europa nei 5000, la compagine tricolore dal ct Maurizio Marchetto ha messo in mostra ottime cose sul ghiaccio nipponico che si vorra confermare sull’anello ...

Pista Lunga – Terza prova di Coppa del Mondo - l’Italia in Polonia in cerca di podi e piazzamenti : La Nazionale del c.t. Marchetto da domani in Pista a Tomaszów Mazowiecki: niente Mass Start ma grande attenzione a 5000 femminili e 10.000 maschili. Fari puntati anche sui Team Pursuit A Tomaszów Mazowiecki, dove la Nazionale Junior di Enrico Fabris meno di due settimane fa ha fatto incetta di podi e piazzamenti, ora tocca ai grandi. L’Italia Senior del c.t. Maurizio Marchetto riparte proprio dalla Polonia per la Terza tappa ...

Tennis - Albert Costa difende il nuovo format della Coppa Davis : “Tutti si lamentano ma serviva un cambiamento” : Non è un mistero. C’è tanta contrarietà circa il nuovo format della Coppa Davis 2019. Il nuovo sistema, che prevede a febbraio il turno eliminatorio tra 24 squadre e poi dal 18 al 24 novembre le Finals, non entusiasma gran parte dei giocatori che in più di un’occasione hanno dichiarato chiaramente che è complicato conciliare la stagione regolare con questa novità nel calendario. In prima linea, in questo senso, il n.1 del mondo Novak ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 : Italia - serve uno scatto in gigante : 18 dicembre 2016, l’ultimo podio. 18 dicembre 2011, l’ultima vittoria. A cosa ci stiamo riferendo? All’andamento dell’Italia nello slalom gigante. Sono quasi due anni, quindi, che un nostro rappresentante non centra un podio in Coppa del Mondo (l’ultimo fu Florian Eisath in Val Badia) mentre sono quasi sette, sì, avete letto bene, sette, che non vediamo il Tricolore sul gradino più alto in questa disciplina, dal ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : l’elenco dei convocati dell’Italia per la tappa in Kazakistan. Martina Valcepina guida la truppa tricolore : Domani si comincia. Dopo le prime due tappe di Coppa del Mondo a Calgary ed a Salt Lake City, gli atleti dello Short track tornano a gareggiare ad Almaty, in Kazakistan, e gli azzurri vogliono confermare le buone indicazioni avute nelle prime due uscite. Sono dodici gli alfieri che rappresenteranno il Bel Paese in questa avventura kazaka e la principale fiches su cui si potrà puntare è Martina Valcepina, in evidenza nelle prove dei 500 metri e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo moguls 2019 : tutti contro Mikael Kingsbury - si riparte da Ruka : Venerdì 7 dicembre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di moguls, disciplina dello sci freestyle. Si partirà da Ruka (Finlandia) per un appuntamento d’apertura sotto le stelle. Vediamo nel dettaglio quali sono i favoriti per il massimo circuito itinerante. MASCHILE – Mikael Kingsbury è la stella indiscussa di questo sport, un dominatore incontrastato che ha vinto le ultime sette Coppe del Mondo e che vuole battere tutti i ...

Short Track - la Coppa del Mondo sbarca ad Almaty : domani il via del terzo appuntamento stagionale : La Nazionale tricolore degli allenatori Pandov e Barthell da domani sul ghiaccio di Almaty: speranze di podio per Martina Valcepina nei 500 e grande attenzione alle staffette Dopo le prime due tappe in terra nordamericana la Coppa del Mondo di Short Track trasloca ad Almaty, in Kazakistan, dove da domani prende il via il terzo appuntamento stagionale del circuito internazionale. Marco Alpozzi/LaPresse Presenti anche gli azzurri allenati ...

Sci alpino - Kvitfjell Coppa Europa 2018 : Christina Ager e Elisabeth Reisinger al comando della combinata dopo il SuperG - quarta Valentina Cillara Rossi : Giornata fitta di impegni a Kvitfjell, in Norvegia, per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Oltre al SuperGigante disputato in mattinata (clicca qui per la cronaca), infatti, si è corsa anche la prima parte della combinata alpina che si concluderà con lo speciale in programma domattina alle ore 10.00. Anche in questo caso si è trattato di un SuperGigante che ha visto il miglior tempo, a pari merito, delle due austriache Christina Ager e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : primo esame in staffetta per l’Italia. Gli azzurri possono giocarsi il podio : E’ un’Italia che va quella del fondo maschile. Federico Pellegrino ha già vinto la sua prima gara, come da tradizione, all’esordio nelle sprint in tecnica classica, Francesco De Fabiani è tornato ad essere protagonista nella “sua” tecnica classica, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Dietmar Noeckler hanno lanciato qualche segnale positivo più a Ruka che a Lillehammer. Tutte indicazioni interessanti in prospettiva staffetta: l’obiettivo ...