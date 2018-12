COP24 | la Polonia ospita la conferenza mondiale sul clima ma promuove il carbone | la

Duda spiazza la COP24 : "La Polonia non può rinunciare al carbone" : "Le parole del presidente mettono a rischio l'esito della conferenza", ha commentato il direttore polacco di Greenpeace, Bohdan Pekacki, ricordando che secondo gli scienziati il mondo può evitare la ...

COP24 - il presidente Duda spiazza tutti : “Polonia non può rinunciare al carbone” : Prima l’avvertimento al mondo, che si trova davanti a un “test storico” nella lotta al climate change. Poi la marcia indietro: in nome della “sovranità energetica” la Polonia “non può rinunciare al carbone“. Il presidente polacco Andrzei Duda innesca la polemica che conclude la prima giornata della Cop24 di Katowice. Nonostante i ripetuti richiami alla decarbonizzazione del pianeta, in una conferenza ...

COP24 in Polonia - Greenpeace : 'Finite le scuse - è ora di agire' : La scienza del clima 'ci dà ancora speranze, ma il tempo per le chiacchiere è finito da un pezzo' , dichiara Giuseppe Onufrio , Direttore Esecutivo di Greenpeace Italia, 'i cittadini chiedono a gran ...

Clima - COP24 in Polonia : per Legambiente “cruciale un chiaro e forte impegno dell’Europa” : “In Polonia si gioca molto del futuro dell’Accordo di Parigi. Per il successo di questa conferenza sul Clima sara’ cruciale un chiaro e forte impegno dell’Europa, tradurre in azione l’accordo del 2015 e prevedere impegni di riduzione delle emissioni sempre piu’ ambiziosi“: lo auspica Legambiente, alla vigilia dell’avvio a della COP24, la Conferenza sul Clima. “In Polonia non e’ ammesso ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...