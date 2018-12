Conte si presenta da Juncker con un buco da otto miliardi

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è" Ma slitta la presentazione degli emendamenti : Intanto a Buenos Aires il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce ancora una volta che "l'economia italiana non giustifica gli spread che stiamo avanti in questo periodo".

I Contenuti e il futuro di Red Dead Online presentati da Rockstar Games : Nella giornata di ieri abbiamo assistito al lancio della beta di Red Dead Online, l'attesissimo multiplayer di Red Dead Redemption 2 (avete dato un'occhiata alla nostra guida), che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tantissimi giocatori e che sta già coinvolgendo milioni di appassionati. In vista dei prossimi giorni in cui il multiplayer diventerà progressivamente disponibile per tutti i possessori del gioco, Rockstar Games ha deciso di ...

Conte presenta a Di Maio e Salvini le condizioni per l'intesa con la Ue : Ma c'è anche da concordare una strategia politica riguardante i toni da usare nei confronti di Bruxelles. Non è infatti un mistero che i vertici Ue abbiano esplicitamente chiesto al premier che da ...

Reggio Calabria : presentata la settima edizione del Festival "Miti Contemporanei" [FOTO e INTERVISTA] : Ma non finisce qui: due spettacoli di teatro ragazzi, incontri con gli studenti, con gli attori, la performance di arte contemporanea di Massimo Sirelli, i laboratori condotti da nomi di rilevanza ...

"La Terra dei Fuochi diventa terra dei cuori" : Conte presenta il provvedimento sui rifiuti - Salvini non c'è : Sette ministeri coinvolti, un'azione da ampio raggio per fermare "traffici illeciti, roghi e discariche abusive". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presenta così alla stampa, a Caserta, il ...

Il governo Conte ha presentato il suo piano rifiuti : Discarica a Ponticelli, Napoli. (Claudio Menna/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il governo va a Caserta per provare a fare la pace. Dopo giorni di scontri sul tema degli inceneritori – difesi a spada tratta da Salvini come baluardo di “salute ed economia” e osteggiati dall’ala pentastellata, che li considera una soluzione “vintage” – le truppe governative si spostano in forze sul territorio campano, per lanciare il piano ...

Prescrizione - non si placa lo scontro M5S ripresenta l'emendamento No della Lega. Conte : è nel contratto : 'La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del programma del MoVimento 5 ...

Prescrizione - M5S insiste e ripresenta l’emendamento La Lega : così non lo votiamo Conte : «È nel contratto» : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

Prescrizione - M5S insiste e ripresenta l’emendamento. La Lega : così non lo votiamo Conte : «È nel contratto» : Il provvedimento è stato riformulato ma non cambia nella sostanza dunque la posizione dei pentastellati non cambia. . «così come è non lo votiamo» dicono gli uomini di Salvini

PRESENTATO A MILANO ConteNITORE PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NEXT : ... progetti e partnership produttive, con l'obiettivo di incentivare la DISTRIBUZIONE di nuove produzioni di spettacoli dal vivo e, nello stesso tempo, promuovere e rafforzare la rete di contatti tra ...

30 ottobre - Presentazione del libro di Alice Zannon - L'arte Contemporanea spiegata a mia nonna - Otranto - Lecce - : Trovo sia una rivoluzione trasmettere il sapere e acquisire conoscenza e, in fondo, l'appellativo di rivoluzione, se preso in prestito dalla scienza, funziona perfettamente. Revolutio è il giro che ...

Oggi alle 13 la presentazione di Antonio Conte al Real Madrid : Inizia una nuova grande avventura per Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale italiana prende il posto di Julen Lopetegui sulla

Massa - Pillon presenta il “suo” ddl in una sala deserta. Poi viene Contestato : “Difendiamo i diritti dal tuo Medioevo” : Il senatore leghista Simone Pillon è stato contestato a Massa durante un incontro, organizzato da “Generazione famiglia” e “Famiglia, scuola, educazione”, sul disegno di legge che porta il suo nome come primo firmatario. Un gruppo di circa 70 cittadini ha accolto l’esponente del Carroccio con striscioni e interventi di critica al ddl 735, riempiendo di fatto “una sala altrimenti deserta”, come fanno ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer presenta i Contenuti in esclusiva temporale per PS4 : Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una manciata di contenuti in esclusiva temporale di Red Dead Redemption 2, che saranno disponibili con un mese di anticipo per gli utenti PS4.Il nuovo trailer pubblicato oggi da Rockstar e Sony, riportato da DualShockers, mostra in azione questi contenuti, che se ricordate includono alcuni elementi estetici come un completo per Arthur, una sella, un destriero e un revolver esclusivo. L'abito Il Fuorilegge ...