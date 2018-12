Conte lo riconosce | è complicato trovare un accordo con l’Ue

agi

: RT @LuigiMastro_: Qua c'è il sito del governo italiano che riconosce lo Stato di Palestina. In modo ufficioso e, probabilmente, involontari… - SteveBestOne : RT @LuigiMastro_: Qua c'è il sito del governo italiano che riconosce lo Stato di Palestina. In modo ufficioso e, probabilmente, involontari… - aubreymcfato : RT @LuigiMastro_: Qua c'è il sito del governo italiano che riconosce lo Stato di Palestina. In modo ufficioso e, probabilmente, involontari… - LuigiMastro_ : Qua c'è il sito del governo italiano che riconosce lo Stato di Palestina. In modo ufficioso e, probabilmente, invol… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)unsul deficit con l'Europa sulla manovra del Governo è "più", ma "non è impossibile". Nel giorno in cui l'esecutivo pone la fiducia sulla legge di Bilancio e gli stop and go - "tecnici", secondo la maggioranza - non sono mancati è il presidente del Consiglio, Giuseppead 'ammetterlo' con i giornalisti, ma si dice "ottimista", altrimenti, ribadisce "non mi sarei seduto nemmeno al tavolo".Il segnale non arriva Il premier incontrerà a breve il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, anche se sul colloquio, spiega che si stanno definendo i dettagli. Ma da Bruxelles, la Commissione europea, viene fatto sapere, aspetta un segnale dall'Italia prima di ufficializzare il faccia a faccia. Un segnale, chiesto da tempo, anche dai ...