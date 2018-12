Conte lo riconosce : è complicato trovare un accordo con l’Ue : trovare un accordo sul deficit con l'Europa sulla manovra del Governo è "più complicato", ma "non è impossibile". Nel giorno in cui l'esecutivo pone la fiducia sulla legge di Bilancio e gli stop and go - "tecnici", secondo la maggioranza - non sono mancati è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ad 'ammetterlo' con i giornalisti, ma si dice ...