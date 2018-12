Conserve Italia | meno plastica e più riciclo

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Peso del packaging ridotto per tutti i prodotti, risparmiate 600 tonnellate diall’anno e oltre il 99% degli imballaggi utilizzati completamente riciclabile. Sono alcuni dei risultati di, contenuti nel settimo Report di Sostenibilità del Consorzio. Nello specifico, le bottiglie didei succhi Valfrutta, Yoga e Derby Blue ora pesano il 20% in. Una variazione quasi impercettibile per i consumatori, ma che si traduce in un risparmio di oltre 600 tonnellate di PET all’anno. Non solo. Anche per le scatole in banda stagnata e i vasi di vetro utilizzati per pelati, polpe, sughi, passate e legumi Cirio, e per vegetali, pomodoro e frutta sciroppata Valfrutta,sceglie fornitori che si impegnano a ridurre l’impatto ambientale del packaging, rendendo i contenitori più leggeri o utilizzando, grazie al, semprematerie prime. “Tutte le ...