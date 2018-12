: Confisca da 25 Mln a ex Banda Magliana - TelevideoRai101 : Confisca da 25 Mln a ex Banda Magliana - NuovoMille : Destinatario del provvedimento è il faccendiere romano Ernesto Diotallevi, personaggio vicino, fin dagli anni '70,… - Er_Bipolare : 'sei un coglione, i 49 mln è una cosa cautelativa, non è vero che li hanno truffati, leggiti prima le carte'...vedi… -

A seguito di indagini patrimoniali, la GdF di Roma hato beni per oltre 25 mln di euro a Ernesto Diotallevi ex elemento di spicco delladella,vicino fin dagli anni '70 agli ambienti criminali dell'estrema destra.te quote societarie, capitale sociale e aziendale di 8 società attive in diversi settori, veicoli, depositi bancari,polizze vita, opere d'arte e 43 immobili a Roma,Gradara (Pesaro Urbino) e Olbia (Sassari). Tra gli immobiliti, una casa di 14 vani con vista sulla Fontana di Trevi.(Di giovedì 6 dicembre 2018)