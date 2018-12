Cometa di Natale | in avvicinamento alla Terra | ecco come osservare 46P Wirtanen

Savona - alla Ubik un incontro dal titolo "46/P Wirtanen - la Cometa di Natale" : '46/P Wirtanen, la cometa di Natale': lunedì 10 dicembre alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, terzo incontro del ciclo di 3 conferenze mensili, a cura del Prof. Ugo Ghione, presidente dell'...

La Cometa di Natale 46P/Wirtanen dà spettacolo : la chioma è grande quanto la Luna piena : Mancano ormai pochi giorni all’incontro ravvicinato con la Terra, ma già da ora la Cometa di Natale 46P/Wirtanen fa capolino tra le stelle del cielo di dicembre: giorno dopo giorno, avvicinandosi sempre più, aumenta la luminosità, e nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa appare grande quanto la Luna piena. E’ un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla ...

Inquinamento luminoso : la Cometa di Natale 46P/Wirtanen è visibile a occhio nudo - ma ammirarla è “quasi impossibile” : La cometa di Natale 46P/Wirtanen è diventata visibile a occhio nudo ma “ammirarla sui nostri cieli sarà praticamente impossibile: a oscurarla del tutto saranno le luci ‘cattive’. Fari, lampade, lampioni e luminarie di ogni tipo producono infatti un Inquinamento luminoso tale da renderci impossibile osservare nelle nostre città la cometa che nei prossimi giorni raggiungerà il suo picco di luminosità“, si spiega in una ...

La Cometa di Natale 2018 è già in cielo. Ecco come vederla a occhio nudo : Dicembre ci regalerà un cielo pieno di stelle. Non solo la cometa di Natale, ma anche le Geminidi, stelle cadenti grandi e luminose come quelle di San Lorenzo. Ecco dove e quando vederle

Il cielo del mese di dicembre - tra stelle cadenti e la Cometa di Natale : (Credit: Getty) dicembre presenta un numero molto elevato di ore di oscurità ed è senza dubbio uno dei mesi più adatti per dedicarsi all’osservazione della volta celeste. Il 21 del mese è infatti il momento del solstizio d’inverno, il giorno dell’anno in cui il Sole a mezzogiorno è più basso rispetto a tutto il resto dell’anno, associato alla notte più lunga dell’anno e che segnerà l’inizio dell’inverno 2018. Pronti per imbracciare binocoli e ...

Arriva la “Cometa di Natale” 46P/Wirtanen : ecco “la prima FOTO scattata dalla Sicilia” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, rendendosi ...

