Come tagliare la bolletta

Italiani Come noi - tagliare le pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “Giusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...

Come tagliare video con iMovie : iMovie è una potente applicazione creata da Apple facente parte del pacchetto iLife. In sostanza, questo software, disponibile sia per macOS che per iOS, consente di montare video aggiungendo audio, effetti speciali e transizioni con leggi di più...

«Tagliare corde vocali a Fedez» - Striscia fa della - brutta - ironia sull'intervento all'orecchio di Leone : ecco Come ha reagito Fedez : FUNWEEK.IT - La puntata del 17 ottobre di Striscia la Notizia si è aperta con una battuta infelice di Ezio Greggio sull'intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è ...

Ecco Come tagliare 100 punti di spread tenendo il deficit a 2 - 4% : Lo spiega ad Askanews Carlo Altomonte, professore di Politica economica europea, economia industriale e commercio internazionale all'università Bocconi.In pratica servirebbe un impegno ferreo e ...