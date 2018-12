Colpisce l' arbitro | Daspo per un calciatore

Episodio shock - calciatore Colpisce l’arbitro con una testata : daspo di 5 anni [DETTAGLI] : Il calcio regala grosse emozioni ma spesso anche episodi spiacevoli che non hanno nulla a che fare con il mondo del pallone, l’Episodio che si è verificato può essere considerato incredibile. Per un calcio di punizione contestato un calciatore ha colpito l’arbitro con una testata e lo ha mandato in ospedale. Un calciatore dilettante 32enne, B.C. le sue iniziali, è stato denunciato poi inflitto il daspo, il divieto di accesso ai ...