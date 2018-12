Colore Pantone 2019 | il make-up sarà «Living Coral»

vanityfair

: Pantone ha decretato che Living Coral è il colore dell'anno 2019. Quello insomma che influenzerà la moda, la bellez… - Corriere : Pantone ha decretato che Living Coral è il colore dell'anno 2019. Quello insomma che influenzerà la moda, la bellez… - ilpost : “Living Coral” è il colore Pantone del 2019 - Corriere : Il colore del 2019? Il Living Coral, vivace e delicato -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Il-up «», ilIl-up «», ilIl-up «», ilIl-up «», ilIl-up «», ilIl-up «», ilÈ innegabile, finalmente ilè unche può star bene a una larga fetta di donne. Un anticipo di questa nuance ce l’aveva già data l’attrice ventinovenne Emma Stone arrivata al Festival del Cinema di Venezia 2018 per il photocall con un bellissimo rossetto color «», cheil protagonista del. Quello che sappiamo per certo finora è che è perfetto per le rosse. LEGGI ANCHEa Emma Stone basta solo un rossettolo per brillareLEGGI ANCHEOrgoglio ginger, viva i capelli rossiIl «» è unversatile, che si può indossare in qualsiasi ...