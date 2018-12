CN | Patto ONU migrazione | decisione rinviata a martedì

Un’ondata di notizie false sul Patto per le migrazioni dell’Onu : L’ennesima manipolazione dei social network afferma che il presidente Macron si preparerebbe a “vendere” la Francia all’Onu e a farla invadere dai migranti. Leggi

Un’ondata di notizie false sul Patto per le migrazioni dell’Onu : L’ennesima manipolazione dei social network afferma che il presidente Macron si preparerebbe “vendere” la Francia all’Onu e a farla invadere dai migranti. Leggi

Global Compact - quell'asse Pd-M5S per farci firmare il Patto Onu : Sia per scelta politica, sia perché occorrerà discutere di altri provvedimenti', spiega all'Agi un esponente del Movimento che nei giorni scorsi si era schierato per la firma del governo al piano Onu.

Global Compact - Salvini : 'Non firmiamo il Patto ONU su migrazioni - decide il Parlamento' : Il Vicepremier Matteo Salvini ha comunicato al Parlamento che il Governo italiano non sottoscriverà il 'Global Compact', a differenza di quanto era emerso pochi mesi fa, quando il Premier Conte aveva comunicato che l'Italia avrebbe ratificato il Patto dell'ONU sulle migrazioni. Il 'Global Compact for Migration' è caldeggiato dalle Nazioni Unite per riconoscere e garantire diritti a tutti coloro che emigrano dai propri Paesi d'origine e ...

Patto ONU sui migranti - lo strappo Salvini-Conte Global compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

CSt : Patto ONU migrazione - su firma decida il Parlamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

CICR : migrazione - Patto ONU sarà punto di riferimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'Italia non firma il Patto ONU che darà "il diritto a migrare" : L'Italia non firmerà il Global compact for migration , il patto lanciato dall'Onu nel 2016 per regolamentare i flussi migratori a livello internazionale e assicurare così una 'migrazione sicura, ...

Migrazione : PLR contro il Patto ONU : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Austria difende alla Camera l'uscita dal Patto Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Netanyahu - Israele non firmerà Patto Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Petizione con 15 mila firme contro Patto ONU su migrazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - cos'è il Global compact dell'Onu : il Patto che ci condanna all'invasione : È ciò che dice anche Salvini, la cui politica noi giudichiamo molto positivamente'. Già, vedremo a questo punto se l' Italia siederà al tavolo di Marrakesh. di Alessandro Sansoni

Migranti : anche la Repubblica Ceca respinge il Patto Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve