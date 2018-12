Clima | il programma Copernicus monitora anche le emissioni di CO2

meteoweb.eu

: #News #Ambiente Clima, programma Copernicus monitora anche emissioni CO2 - mauneobux : #News #Ambiente Clima, programma Copernicus monitora anche emissioni CO2 - RiEnergia : RT @IAIonline: ??Studenti magistrali interessati alle questioni energetiche e climatiche? ?C’è tempo fino a domenica #9dicembre per candida… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ildell’Unione Europea ha lanciato un nuovo servizio perre ledi CO2 derivanti dalle attivita’ umane. L’analisi di queste misurazioni consentira’ agli stati membri dell’UE e ad altri Paesi di seguire i progressi nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sule’ ildi punta per l’osservazione della Terra offerto dall’Unione Europea.Offre libero accesso agli utenti di dati operativi e servizi di informazione affidabili e aggiornati in materia di questioni ambientali. I Paesi dell’Unione Europea, come gli altri Paesi che hanno ratificato l’Accordo di Parigi, sono impegnati dai cosiddetti “Nationally Determined Contributions” (Contributi determinati a livello nazionale) per la riduzione delledei gas serra. Questi ...