Clima | emissioni di CO2 da record nel 2018 | mai così alte | “il mondo sta andado fuori

Clima - le emissioni di anidride carbonica aumentano anche nel 2018 : ... Iea,, organismo dell'Ocse, per il 2018 si aspetta "una crescita delle emissioni globali di CO2", dovuto a "un consumo di energia in aumento e una economia mondiale che si espande del 3,7%". Per ...

Clima & Ambiente : emissioni di gas serra in aumento in Australia : In Australia le emissioni di gas serra sono aumentate nel secondo trimestre del 2018, chiudendo i 12 mesi dell’anno finanziario al più alto livello dalla metà del 2011: lo ha rilevato l’ultimo rapporto trimestrale del Dipartimento dell’Ambiente, secondo cui il totale delle emissioni nell’economia alla fine di giugno sono state l’equivalente di 533,7 milioni di tonnellate, un aumento di 3,4 milioni di tonnellate ...

Clima - il Wwf : “Bene la commissine Ue per l’Europa a zero emissioni nette” : Il piano della Commissione di portare l’Unione Europea a zero emissioni nette di carbonio nel 2050 è un passo necessario per rispondere alla crisi Climatica. Le azioni politiche per arrivare a questo risultato e la velocità con cui queste saranno messe in atto sono fondamentali per mantenere il riscaldamento globale entro la soglia di + 1,5° C. “Oggi è un momento decisivo nella lotta contro i cambiamenti Climatici. Con questa strategia a lungo ...

Cambiamenti Climatici - emissioni gas serra : “L’agricoltura può giocare un ruolo da protagonista” : Piero Gattoni, Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Bruxelles ad un meeting moderato dall’europarlamentare e rapporteur della RED2 Sean Kelly e organizzato della Green Energy Platform, aggregazione europea di produttori di biocarburanti coordinata da Farm Europe, think tank impegnato nell’elaborazione di strategie energetiche che si sviluppano a partire dalle economie rurali. Il presidente Gattoni ha dichiarato: ...

Cambiamenti Climatici : gravi conseguenze entro il 2100 senza una riduzione importante delle emissioni : Se le emissioni di gas serra non verranno ridotte in modo rilevante, il pianeta potrebbe affrontare da 3 a 6 sconvolgimenti climatici contemporanei entro il 2100: lo ha rilevato una ricerca pubblicata su “Nature Climate Change“. Il team di Camillo Mora dell’Università delle Hawaii ha riesaminato sistematicamente 3.280 articoli, catalogando 467 interazioni tra 10 rischi climatici (come riscaldamento, inondazioni, siccità, ondate ...

Clima - Europarlamento : “Ok al taglio del 35% delle emissioni del camion entro il 2030” : Il Parlamento europeo ha approvato per la prima volta degli obiettivi di riduzione delle emissioni prodotte da camion per contribuire al taglio di CO2 entro il 2030. Gli eurodeputati hanno adottato un obiettivo più elevato per i nuovi camion (35%) rispetto a quello della Commissione europea (30%) per ridurre le emissioni di gas serra dell’Ue entro il 2030. L’obiettivo intermedio è fissato al 20% entro il 2025. I costruttori dovranno ...

Clima - il Parlamento Europero punta in alto : in Ue tagli alle emissioni del 55% entro il 2030 : Aumentare gli obiettivi Ue di riduzione delle emissioni entro il 2030 dall’attuale 40% al 55% rispetto ai livelli del 1990, per mantenere gli impegni dell’accordo sul Clima di Parigi. Lo chiede una mozione approvata dalla plenaria dell’EuroParlamento con 239 voti a favore, 145 contrari e 23 astenuti. In vista della conferenza sul Clima di Katovice in dicembre, la mozione chiede ai Paesi Ue di promuovere azioni concrete per ...

Clima - Costa : “L’accordo sulle emissioni auto è fondamentale” : “Stanotte abbiamo chiuso un accordo fondamentale a livello europeo sulla Co2 e siamo stati come Italia leader. Abbiamo fatto la differenza se votarlo o no. L’Europa ad un certo punto ci ha chiesto quale era la nostra posizione come paese leader. E’ una cosa di rilievo, non ne possiamo non tenere conto”. E’ quanto dichiara il ministro dell’ambiente, Sergio Costa in merito all’accordo raggiunto dal ...

Clima - Costa : “Ottimista per l’accordo sulle emissioni auto” : sulle emissioni auto, “come Italia vogliamo volare alti, vediamo anche gli altri che altezza vogliono mantenere, ma sono ottimista, il pomeriggio e la serata porteranno ad un accordo”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa lasciando il Consiglio Ambiente in Lussemburgo, dove continua la discussione sugli obiettivi di riduzione delle emissioni auto. “Sono stati due giorni proficui – ha continuato il ministro, ...

Clima : la corte d’Appello dell’Aia si pronuncia - il governo olandese deve ridurre le sue emissioni : Il governo olandese ha perso questa mattina il suo appello contro una sentenza storica del 2015 che gli ordinava di ridurre le emissioni del 25% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2020. La decisione significa che il governo dovrà accelerare la decarbonizzazione. Secondo un rapporto dell’azienda di consulenza ambientale CE Delft del 2016, almeno una centrale a carbone dovrà essere chiusa per raggiungere gli obiettivi Climatici. Questo è un ...

Clima : le emissioni CO2 aumenteranno nel 2018 per il secondo anno : Il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha dichiarato al Guardian che le emissioni di anidride carbonica originate dal settore dell’energia sono previste in aumento nel 2018 per il secondo anno consecutivo, a causa della crescita economica mondiale. “Quando guardo ai dati dei primi nove mesi dell’anno, mi aspetto che le emissioni di carbonio aumenteranno ancora. Questa e’ davvero ...

Cambiamenti Climatici - spaventose proiezioni sull’aumento del livello globale dei mari : 15 metri in più entro il 2300 se le emissioni di gas serra rimangono elevate : Il livello medio globale dei mari potrebbe aumentare di quasi 2,4 metri entro il 2100 e di 15 metri entro il 2300 se le emissioni di gas serra continueranno a restare elevate, secondo una revisione dei Cambiamenti e delle proiezioni del livello dei mari condotta dai ricercatori della Rutgers University in collaborazione con altri esperti. Dall’inizio del secolo, il livello medio dei mari globali è aumentato di circa 6 cm. Con moderate emissioni, ...

Clima - le emissioni di CO2 continuano a salire : Per Birol 'l'inquinamento crescente da CO 2 è il risultato dell'economia mondiale che spinge il consumo di carbone, petrolio e gas. I miglioramenti nell'efficienza energetica e nelle rinnovabili non ...