Clamoroso Genoa | sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia | Juric esonerato | arriva

Clamoroso Genoa : sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia - Juric verso l’esonero : Genoa, sconfitta contro l’Entella subendo tre reti in casa da una squadra di serie B: Juric adesso rischia la panchina Il Genoa è già fuori dalla Coppa Italia, dopo aver perso questa sera nel derby con l’Entella. La squadra di Juric non sa più vincere, anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 al termine dei supplementari e poi la sconfitta ai rigori contro l’Entella. ...