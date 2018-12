: E' durato tutta la notte il lavoro dei #vigilidelfuoco nel reatino dove è esplosa una #cisterna di gpl ad un distr… - TgrRai : E' durato tutta la notte il lavoro dei #vigilidelfuoco nel reatino dove è esplosa una #cisterna di gpl ad un distr… - TelevideoRai101 : Cisterna esplosa, stamane nuovi rilievi - casarinale58 : RT @TgrRai: E' durato tutta la notte il lavoro dei #vigilidelfuoco nel reatino dove è esplosa una #cisterna di gpl ad un distributore di b… -

Riprendonotecnici al chilometro 39 della via Salaria, in provincia di Rieti, dove ieri è avvenuta l'esplosione dell'autoche ha causato 2 morti e 18 feriti, di cui 6 gravi. I servizi di trasporto sono stati modificati per la chiusura del tratto SS4 tra il km 38,500 e il km 41,200. I feriti hanno ustioni tra il 35% e il 50% del corpo. La situazione più complicata è quella di una giovane, che oltre alle ustioni ha riportato un trauma da schiacciamento.(Di giovedì 6 dicembre 2018)