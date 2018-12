Cinque beauty device che cambiano la vita

gqitalia

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Ci sono gestiche un uomo non ammetterà mai di fare. Eppure li fa. Cose basiche, come mettere la crema o un contorno occhi, scegliere uno shampoo anti-calvizia. La cura della pelle diventa sempre più smart e ci sono dei dispositivi high tech che permettono non solo di ridurre i tempi di applicazione, ma anche di potenziare l’effetto del prodotto. I, grazie alle loro funzioni – come la tecnologia sonica, la luce LED e la microcorrente – e all’efficacia potenziata, fanno di tutto: puliscono più in profondità, ringiovaniscono e tonificano il derma, curano le imperfezioni. Quistrumenti, ognuno con una funzione specifica, da utilizzare tutti i giorni.Foreo Issa 2. Spazzolino elettrico con testina in silicone e polimero. Fornisce 365 giorni di autonomia con una singola carica. Prezzo: 169 euro.Dr. Dennis Gross Skincare SpectraLite ...