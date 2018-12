Ciclismo | tappe ' brevi' alla Vuelta 2019

Ciclismo - presentato il Tour of the Alps 2019 : percorso impegnativo - cinque tappe prima del Giro d’Italia : Questa mattina è stato presentato il percorso del Tour of the Alps 2019, piccola corsa a tappe che si disputerà dal 22 al 26 aprile e che può essere considerata un antipasto del Giro d’Italia che scatterà due settimane dopo da Bologna. A essere coinvolti in questo evento euroregionale saranno il nostro Paese e l’Austria: non mancheranno le salite, il percorso è impegnativo anche se sembra meno selettivo rispetto agli ultimi ...

Ciclismo - ecco il Giro 2019 : 21 tappe da Bologna a Verona : La 102/a edizione della corsa rosa, organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, è stata presentata oggi a Milano. Nel 2019 ci saranno tre tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette ...

Ciclismo : un’Italia da sette in pagella. Elia Viviani e Vincenzo Nibali le stelle - molto male nelle corse a tappe : Anche se mancano le ultime corse, con il Gree-Tour of Guangxi che andrà definitivamente a chiudere il calendario del World Tour, si può considerare chiusa la stagione 2018 del Ciclismo internazionale. Andando a fare un bilancio sulla situazione del Bel Paese, un voto in un’ideale pagella non può che essere positivo, viste le tante vittorie arrivate durante l’annata. Ci sono state però alcune mancanze. Andiamo a scoprire il meglio e ...