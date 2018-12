Ciclismo – Si rinnova la partnership fra NIPPO Vini Fantini e Aspra

sportfair

: Si rinnova il legame tra la pasta Del Verde e il campione di ciclismo Nibali - QuotidianiLive : Si rinnova il legame tra la pasta Del Verde e il campione di ciclismo Nibali -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Apra, la società di software, consulenza e servizi informatici e digitali, si conferma sponsor dellaFanti De Rosa anche per la prossima stagione Una crescita nel segno della continuità quella del team #OrangeBlue. Una continuità garantita sia da grandi partner comee De Rosa, che sin dai primi anni sono al fianco del team Italo-Giapponese, così come da partner come Apra da sempre presenti al fianco del team.Tra questi Apra, società del gruppo Var Group, specializzata da oltre 30 anni nella consulenza e nei servizi informatici e digitali al servizio delle imprese. Unaconfermata, non solo per il ritorno di immagine, ma per una comunanza di valori tra il brand marchigiano e il team #OrangeBlue che dal 2018 ha adottato una propria carta etica, sottoscritta da atleti e staff, per esplicitare proprio i valori fondanti, basati su ...