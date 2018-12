Ciccio Graziani | ' Fatemi allenare Simeone e vedrete'

calciomercato

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Millikianzi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - kinechoi : RT @violanews: Simeone in una crisi che non sembra avere fine: la 'ricetta' dell'ex viola Ciccio Graziani - violanews : Simeone in una crisi che non sembra avere fine: la 'ricetta' dell'ex viola Ciccio Graziani -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Francesco, ex attaccante di Fiorentina , Torino e Roma , campione del mondo con l' Italia nell'82, parla dia La Nazion e: 'Fateloda me per un mese, gratis. Se poi la mia cura funziona, almeno datemi in rimborso della benzina.. Per me lui è troppo solo,...