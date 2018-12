Chiude in auto la figlia di 3 anni per giocare alle slot | denunciato

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Ha lasciato chiusa nell’per circa 40 minuti la figlioletta di treper andare acon lemachine. E’ successo a Cagliari: protagonista dello sconcertante episodio, fortunatamente senza conseguenze per la bambina, un cuoco di 30che e’ statodai carabinieri.Il giovane, parcheggiata l’in via Pepe con all’interno la piccola, e’ entrato nel bar ‘Mondo’ in via Santa Maria Chiara dove ha iniziato adimenticandosi completamente della. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno soccorso la bimba e bloccato l’uomo per il quale, inevitabile, e’ partita la denuncia.L'articoloinladi 3perMeteo Web.