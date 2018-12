Chiede 9 milioni per il marito morto nel Canal Grande | tempi scaduti | risarcirà 250mila

Evasione della tassa sui rifiuti : il Comune di Savona Chiede 1 - 3 milioni : Inviate a domicilio gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2013 al 2017. Coinvolti quasi 2 mila contribuenti

Il Mattino : Napoli su Tonali - ma il Brescia Chiede 35 milioni : I giovani per il futuro Il Mattino parla di un obiettivo di mercato del Napoli. Un obiettivo “strano”, nel senso lontano da grandi ribalte. Si tratta di Sandro Tonali, centrocampista del Bresca classe 2000. Secondo il quotidiano partenopeo, «De Laurentiis e l’ad Chiavelli ne sono rimasti stregati dal calciatore, una sorta di nuovo Pirlo, un regista a tutto campo». Addirittura, Il Mattino anticipa che il ct Mancini potrebbe inserirlo ...

Maltempo in Lombardia - danni per 35 milioni : la Regione Chiede lo stato di calamità : Alberi caduti, smottamenti, ponti franati, esondazioni: prime stime della protezione civile regionale sull'ondata di Maltempo che ha colpito tutta l'Italia

Conte Chiede al Chelsea un risarcimento tra i 18 e i 23 milioni : Una guerra infinita Abbiamo passato un’estate intera a raccontare la stranissima storia dell’addio di Antonio Conte al Chelsea, una logorante guerra di posizione non ancora terminata. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che scrive di una richiesta altissima di risarcimento da parte del tecnico salentino: 13 milioni di buonuscita, più un danno d’immagine tra i 5 e i 10 milioni. Il totale è facile, oscilla tra i 18 e i 23. Una ...

Strage di via d'Amelio - il Viminale Chiede i danni ai poliziotti accusati del depistaggio : 60 milioni : Prima udienza del processo per il dirigente e i due sottufficiali accusati di aver costruito il falso pentito Scarantino

Conte all’attacco di Abramovich : Chiede 23 milioni per l’esonero dal Chelsea : Antonio Conte e i suoi legali sono alla resa dei conti con Roman Abramovich e il Chelsea dopo l'esonero della scorsa estate. L'articolo Conte all’attacco di Abramovich: chiede 23 milioni per l’esonero dal Chelsea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Usain Bolt Chiede 3 milioni ai Mariners - offerta del Valletta Fc : Usain Bolt non sarà un calciatore professionista. Almeno non per ora e non in Australia. L’ex re dello sprint olimpico

Central Coast Mariners - ultimatum a Bolt : Chiede tre milioni di euro : Gli australiani offrono un contratto in linea col campionato, lui vuole trenta volte tanto: stop agli allenamenti

Fisco Chiede le tasse anche ai trafficanti di droga : cartella esattoriale da 5 milioni : Il fatto che le attività siano illecite e dunque perseguibili per legge non ha affatto impedito al Fisco di chiedere le tasse sui guadagni dell'associazione a delinquere a un gruppo di persone indagate dalla procura di Trento per traffico di droga: "La loro attività può essere inquadrata come impresa, diretta a cessione di beni al dettaglio e, come tale, soggetta all'imposizione tributaria"Continua a leggere

Il Fisco Chiede 5 milioni di euro ai narcotrafficanti : tasse sui guadagni illeciti : TRENTO. Le tasse vanno pagate anche dai narcotrafficanti. Perché, seppure illeciti, quelli derivanti dallo spaccio sono pur sempre guadagni. Un principio che 24 nordafricani indagati per traffico ...

Brescia - il Fisco Chiede le tasse ai trafficanti di droga : la cartella esattoriale è di 5 milioni : In 24 sono stati arrestati per spaccio. Ora vengono chiamati in causa per gli introiti mai dichiarati

Inter - obiettivo Barella : il Cagliari potrebbe Chiedere 50 milioni di euro : Uno dei migliori talenti italiani in circolazione è sicuramente Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, classe 1997, che ieri ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale. Il giocatore è stato al centro di varie voci di mercato sia la scorsa estate che a gennaio 2018, ma il patron dei sardi, Giulini, non ha mai voluto saperne di sedersi al tavolo delle trattative, ritenendo il proprio gioiello incedibile. Le cose, però, potrebbero ...