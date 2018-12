Chicago PD 6×10: l’inganno di Ruzek per proteggere Antonio (VIDEO)

ilnotiziangolo

(Di giovedì 6 dicembre 2018)PD 6×10 trama e promo – Il decimo episodio andrà in onda in Tv solo l’anno prossimo, ma non dobbiamo attendere così tanto prima di scoprire a grandi linee che cosa accadrà ai nostri eroi dell’Intelligence. L’emittente madre ha premiato il suo fandom con il primo trailer della seconda metà della sesta stagione, dove ancora una volta dovremo temere il peggio per qualcuno dei nostri protagonisti. InPD 6×10 niente è scontato, soprattutto se si tratta diPD 6×10 promoAbbiamo assistito ad un forte crollo quest’anno. Il nostro vecchiosembra non essere più lo stesso, tanto da aver assunto persino un aspetto del tutto diverso rispetto al passato. Dopo aver condannato dal punto di vista morale Voight, adesso si ritrova a seguire quasi gli stessi binari. A sua volta potrà contare sul supporto della squadra o ...