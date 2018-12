«Chi vuol essere milionario?» | 10 curiosità sorprendenti sul format

Chiara Ferragni - il documentario vuole essere un colossal ma non è stato ancora venduto : Chiara Ferragni Tutti ne parlano, ma per ora non c’è. Il documentario su Chiara Ferragni, infatti, è ancora in corso di realizzazione e, di questo passo, diventerà probabilmente un colossal. Un Ben Hur glitterato, di certo griffatissimo, con la cabina armadio al posto della sala di montaggio. Un po’ di ironia ci sia consentita, visto che per il momento possiamo solo fantasticare sui contenuti, per i quali – stando a quanto si ...

Chi vuol ESSERE MILIONARIO dal 7 dicembre su Canale 5 - ci siamo : Un graditissimo ritorno televisivo a partire da domani sera, venerdì 7 dicembre: con quattro speciali, torna in onda Gerry Scotti e il suo gioco a quiz sbanca-ascolti Chi VUOL ESSERE MILIONARIO?. Ecco il comunicato ufficiale. Per celebrare i vent’anni dalla nascita del format originale, Canale 5 propone, da venerdì 7 dicembre, quattro appuntamenti speciali in prima serata di “Chi VUOL ESSERE MILIONARIO?’, il quiz dei quiz condotto da re del ...

Domenica In - Mara Venier e il sogno proibito : 'Mi manca solo lui'. Appello clamoroso : Chi vuole ospite : 'Alla mia Domenica In manca solo Papa Francesco '. Intervistata da Famiglia Cristiana , Mara Venier punta in alto e gongola per il successo della sua conduzione. Il salotto di Raiuno funziona bene in ...

Miriam Leone : «Molestie? Bisogna dire Chiaramente agli uomini che no - vuol dire no» : A partire dal caso Harvey Weinstein , il produttore accusato di molestie , il mondo del cinema è stato scosso da una serie di vicende che hanno coinvolto anche l'Italia, sulle quali l'attrice 33enne ...

Miriam Leone : «Molestie? Bisogna dire Chiaramente agli uomini che "no - vuol dire no"» : Miriam Leone sarà nelle sale a partire dal 13 dicembre con il nuovo film ?Il testimone invisibile?, in cui recita insieme a Riccardo Scamarcio e Fabrizio Bentivoglio. Grazia, il...

Khashoggi - la TurChia vuole l’arresto : Mandati di cattura per il consigliere Al-Qahtani e il n. 2 dell’Intelligence. Farebbero parte dello «squadrone della morte» che ha ucciso il dissidente saudita

Salvini vuole fermare Sophia "Nuove regole per gli sbarChi" : Matteo Salvini ha le idee chiare: scelta di trasparenza sul Global Compact e stop alla missione Sophia senza una modifica sulle regole. Il vicepremier intervenendo in audizione al Comitato Schengen ...

Khashoggi - la TurChia vuole arrestare gli uomini vicini al principe : La Turchia alza il tiro con l’Arabia Saudita nel caso dell’assassinio di Jamal Khashoggi. La procura di Istanbul, hanno rivelato oggi media locali, ha emesso mandati di cattura nei confronti di Saud al Qahtani, stretto consigliere ed ex responsabile della comunicazione del principe ereditario Mohammed bin Salman, e del generale Ahmed al-Asiri, ex n...

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Conte vuol Chiudere su manovra - tempi stretti per accordo con Ue : Roma, 4 dic., askanews, - chiudere l'intesa con la Commissione Ue prima del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 13 e 14 dicembre prossimi. E' questo l'obiettivo del governo che, con il ...

Vinse un milione a 'Chi vuol essere milionario' : oggi la donna è disoccupata : Sicuramente tutti gli appassionati seguaci di 'Chi vuol essere milionario', quiz di grande successo presentato da Gerry Scotti, si ricorderanno di Michela De Paoli. La concorrente si aggiudicò un milione di euro il 27 gennaio 2011, conquistando l'ultimo trionfo del programma. Da allora sono passati 7 anni, ma la vita della donna non è quella che tutti si sarebbero aspettati: lei e suo marito hanno infatti perso il lavoro. ...Continua a leggere