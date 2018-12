Chi crede al potere salvifico di biblioteche e teatri va difeso come i teneri panda

Matteo Renzi - il senatore dem in versione Baggio : “C’era Chi non mi credeva - ecco il mio assist”. Poi la battuta sul governo : Sul proprio profilo Facebook, Matteo Renzi ha pubblicato il video di un suo assist a una recente partita di calcio. “C’era chi non mi credeva, eccolo qui”. Nei giorni scorsi il senatore del Pd aveva postato un primo video, sempre con un assist per un compagno di gioco. “Meglio buttarla sul ridere” ha aggiunto Renzi, che in campo ha il numero dieci e la fascia di capitano, “che se pensiamo alla legge di ...

Chievo-Lazio 1-1 - la squadra di Di Carlo crede alla salvezza : Immobile risponde a Pellissier [FOTO] : 1/9 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

La sua pancia cresceva sempre di più e credeva fosse a causa della birra - poi la scoperta shock : era un tumore da 31 Chili : Mangiava tanto e beveva birra, dunque ha pensato per diverso tempo che la sua pancia crescesse a vista d’occhio proprio per quello. Ma è bastato qualche sospetto e qualche visita più approfondita per capire cosa gli stesse accadendo. Anche perché, mentre il ventre cresceva, braccia e gambe dimagrivano sempre di più. Hector Hernandez, californiano originario di Downey, ha scoperto quattro mesi fa di avere nello stomaco un tumore di 31 ...

In continuità con Sergio MarChionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

Sulle Pec istituzionali violate è calato il silenzio. A Chi interessano le (nostre) credenziali? : Tutti si aspettavano che la mitica frase “ho fatto un guaio” pronunciata dall’indimenticabile Francesco Schettino venisse rispolverata da qualcuno tra i soggetti responsabili della violazione delle PEC istituzionali. Nulla. Il silenzio tombale. Mentre i sistemi di posta elettronica certificata si adagiavano su un fianco a ridosso di una virtuale Isola del Giglio, chi doveva evitare il naufragio digitale probabilmente era già sceso a terra. Il ...

Credem : Piergiorgio Grossi nominato Chief innovation officer : Grossi vanta una ventennale esperienza nel mondo dell'innovazione digitale sviluppata in vere eccellenze Italiane come il team di F1 di Ferrari o Ducati. Aziende dove la capacità di trasformasi ...

Usa : errore in sala operatoria - un Chirurgo rimuove un rene credendolo un tumore : Nel 2016 una donna si è rivolta ai medici a causa di un dolore insistente provocato da un incidente stradale verificatosi anni prima. La signora 51enne ha così effettuato ben due tac per capire cosa stesse succedendo. I referti in questione però, non sono stati analizzati dal chirurgo che ha poi proceduto eseguendo l'operazione. La donna non avrebbe mai potuto immaginare quello che le sarebbe successo a to dell'intervento: trovarsi senza un rene ...

Olsen sincero : 'Erano poChi a credere in me' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Robin Olsen dice la verità, e lo fa a 'Fotbollskanalen': ' Non erano in molti a credere in me - dice il portiere della squadra giallorossa -. È stato tutto bellissimo, ...

Di Maio alla Lega : “C’è un contratto va rispettato. Se qualcuno non crede in quello che facciamo è un risChio” : “Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti”. Luigi Di Maio ricorda alla Lega di aver siglato un patto. E lo fa nel giorno in cui l’alleato di governo ha messo a rischio i rapporti di forza all’interno della maggioranza. Forse come mai prima d’ora. Due i fronti aperti dal Carroccio nei confronti del M5s: entrambi citati da Di Maio. Che in un’intervista al Corriere della ...

Luigi Di Maio - avvertimento a M5s e Giancarlo Giorgetti : 'Chi non crede nel governo è un risChio' : 'Esiste un contratto e va rispettato da entrambe le parti'. Luigi Di Maio sceglie il Corriere della Sera per lanciare il suo diktat alla Lega e alla minoranza del M5s . Niente scherzi, a cominciare ...

Phishing : a risChio le credenziali degli studenti universitari : La minaccia di Phishing è sempre più presente nelle vite degli utenti di tutto il mondo. Il furto d’identità telematica è infatti sempre più frequente, anche perché i metodi per metterlo in atto negli anni leggi di più...

Partner Khashoggi - credeva TurChia sicura : ANSA, - ISTANBUL, 26 OTT - La fidanzata di Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, non accetterà l'invito di Donald Trump a recarsi alla Casa Bianca finché non sarà convinta del pieno impegno americano per ...

Kaspersky Lab mette in guardia gli studenti : a risChio phishing le credenziali universitarie : ... i loro database contengono molti esempi di ricerche uniche e di impatto su tanti argomenti, dall'economia alla fisica nucleare. Inoltre, poiché molti degli studenti collaborano con importanti vendor ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le Chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...