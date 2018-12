Che cos’è il Global compact e perché l’Italia vuole rimanerne fuori

Cos’è la missione Sophia e perché non piace a Salvini : Una nave tedesca impegnata nella missione Sophia (foto: Michael Bahlo/picture alliance via Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a parlare di gestione dei flussi migratori, questa volta nel corso di un’audizione di fronte al comitato Schengen della Camera, e ha puntato il dito ancora una volta contro la missione Sophia, l’operazione dell’Unione europea in scadenza il 31 dicembre prossimo e che il vicepremier italiano ha ...

Cos’è la manovra di Kristeller e perché può essere pericolosa : Controversa e molto discussa, la manovra di Kristeller divide i medici e le future mamme. Questa manovra effettuata durante il parto è stata inventata a metà del 1800 in Germania, quando ancora non si conoscevano bene i meccanismi della nascita. Oggi viene ancora utilizzata in alcuni ospedali per favorire il parto naturale e accorciare il travaglio. Come funziona? Il medico si posiziona al fianco della donna, stesa sul lettino, e con ...

Cos’è il Global Compact e perché Salvini non vuole saperne : (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) L’Italia ha fatto un passo indietro e nella prima metà di dicembre non parteciperà alla conferenza intergovernativa che a Marrakesh discuterà del Global Compact for Migration. Ad annunciarlo è Matteo Salvini, che dall’aula della Camera ha anticipato la dichiarazione ufficiale del premier Giuseppe Conte. L’annuncio del governo “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni ...

Cos’è il “Global Compact” e perché l’Italia non vuole più firmarlo : È un documento dell'ONU sull'immigrazione e solo due mesi fa il governo italiano lo aveva definito di «importanza fondamentale»

Scacchi - Spareggio Mondiale 2018 : Che cos’è l’Armageddon? La sfida estrema a cui non si è mai arrivati… : Per il momento, in sede di match validi per il Campionato del Mondo, a questo punto non si è mai giunti. Per la verità, non si è mai neanche arrivati al punto di dover giocare le partite a cadenza lampo, da 5 minuti più 3 secondi di incremento a ogni mossa. Tuttavia, se proprio 14 partite in un giorno non dovessero, mercoledì, determinare un vincitore tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, ce ne sarebbe una quindicesima, l’ultima, la ...

Cyber Monday 2018 : Che cos’è - le offerte - gli sconti del lunedì cibernetico : Il Black Friday è ormai passato, ma fortunatamente c'è ancora una giornata dedicata agli sconti: il Cyber Monday, oggi lunedì 26 novembre 2018. Come suggerisce il nome, gli sconti si focalizzeranno soprattutto sui prodotti di elettronica e informatica. Vediamo quali sono le promozioni più convenienti di Amazon, Euronics e Unieuro.Continua a leggere

Akrasia - cos’è e perché ti rende infelice : Si chiama Akrasia ed è il meccanismo psicologico che ti sta rovinando la vita. Akrasia è un termine greco che indica “debolezza di volontà” e “incapacità di agire” secondo la ragione. Ne soffrono moltissime persone anche se non lo sanno, si tratta infatti della tendenza a rimandare sempre alcune attività importanti anche se si ha la consapevolezza che, svolgendole, si raggiungerà il proprio obiettivo. ...

“Che cos’è?” : scoperta nuova stella variabile dal comportamento bizzarro : Un team internazionale di astronomi ha scoperto una nuova stella variabile dal comportamento bizzarro: ricorda molto la stella di Tabby, quella che negli ultimi anni ha stimolato un acceso dibattito nella comunità scientifica, e per la quale si era ipotizzata la presenza di una enorme struttura aliena ad oscurarne la luce. La nuova stella – riporta Global Science – ha un nome meno esotico: si chiama Vvv-Wit-07, ed è stata rivelata ...

Che cos’è e come funziona il metodo di pagamento Amazon Pay : Oramai Amazon il colosso dell’ecommerce è entrato stabilmente nelle nostre vite, sono sempre di più coloro che effettuano acquisti di ogni genere con soddisfazione sul portale. Adesso Amazon ha deciso di lanciare il suo servizio di pagamento Amazon Pay anche in Italia. Grazie a questo articolo conoscerai meglio il servizio Amazon Pay, come usarlo e quali […] Che cos’è e come funziona il metodo di pagamento Amazon Pay

Tutti a parlare di Black Friday : ma Che cos’è - e perché è definito venerdì “nero”? : Il Black Friday è ormai entrato a far parte a Tutti gli effetti degli eventi commerciali più attesi dell’anno. Si tratta di un’altra di quelle tradizioni statunitensi sbarcate da noi e…mai più ripartite. Sulle sue origini c’è incertezza e le teorie sono diverse. Innanzitutto ad essere definito Black Friday, ovvero venerdì Nero, è il giorno successivo al giorno del Ringraziamento, celebrato negli Usa ogni quarto giovedì ...

Oggi è il Thanksgiving Day : Che cos’è il Giorno del Ringraziamento americano e quali sono le sue origini : Il Giorno del Ringraziamento è una festa che viene celebrata negli Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. Oggi, 22 novembre, ricorre dunque il 397° Thanksgiving Day. Il primo Giorno del Ringraziamento viene fatto risalire al 1621, quando a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto e dei rifornimenti di cibo e materiali appena giunti ...

Friendzone : cos’è - come gestirla e perché non è un dramma : [di Francesca Favotto] Sta mettendo la retromarcia. “Non sei tu, sono io”. Fate finta di non vederlo, ma sta per succedere. “Ti vedo più come un amico”. Ecco, l’ha detto, chiaro e tondo. Sei stato recluso nella Friendzone, la zona in cui è preclusa ogni possibilità di relazione amorosa a tutti gli effetti, sesso compreso. È un modo elegante di negarsi, di rifiutare l’altro, ma è pur sempre una forma di rifiuto. Anche se lei ti sta ...

Mycobacterium chimaera - cos’è il batterio della sala operatoria Che ha ucciso otto persone : (foto: Getty Images) Dopo le sei vittime accertate in Veneto, sono emersi in queste ore in Emilia Romagna altri due casi di decesso attribuiti a Mycobacterium chimaera, il batterio killer della sala operatoria. E è probabile che l’inchiesta avviata a settembre dal Ministero della salute per identificare le morti e le infezioni dal 2010 a questa parte faranno lievitare le cifre. Ma che cos’è questa infezione? Chi è a ...

Che cos’è la procedura d’infrazione : Cosa prevede il temuto meccanismo che la Commissione Europea ha avviato oggi, e cosa rischia il governo italiano